Eine Pleite, zwei Hoffnungsschimmer: So lief der erste Test des ERC Sonthofen

Der ERC Sonthofen verliert das erste Vorbereitungsspiel dramatisch, verkündet aber zwei Verlängerungen.

19.09.2023 | Stand: 05:05 Uhr

Zum Testauftakt gab es eine Niederlage, dafür verlängern zwei wichtige Spieler. Der ERC Sonthofen unterlag beim höherklassigen Eishockey-Bayernligisten und Kooperationspartner ESC Kempten in der Verlängerung mit 3:4. Dafür gab der ERC am Tag vor dem Test die Verlängerung mit Youngster Matyas Stransky und mit Routinier und Abwehrchef Vladimir Kames bekannt.

Kempten schon weiter in der Vorbereitung

In Kempten war der unterschiedliche Vorbereitungsstand deutlich zu erkennen. Während die Kemptener Sharks bereits in ihren dritten Test gingen, war es für den ERC der Auftakt. Landesligist Sonthofen kam nur schwer ins Spiel und wirkte weniger laufbereit.

Kempten war präsent und ging kurz nach Anpfiff durch eine tolle Kombination der Neuzugängen Filip Kokoska und Jakub Bitomsky (Torschütze) in Führung. Der ESC war spielbestimmend und brachte es im ersten Abschnitt auf das Dreifache der Sonthofer Torchancen. Kurz vor Ende des Drittels glich Sonthofens David Mische immerhin zum 1:1 aus.

Sonthofen lässt Laufbereitschaft vermissen

Im Mittelabschnitt lief es so weiter: Bei Sonthofen haperte es an der Laufbereitschaft. Kempten nutzte die Räume und setzte Sonthofen weiter unter Druck. Kurz nach Wiederanpfiff trafen die Sharks im Powerplay – erneut Bitomsky. Im Schlussdrittel kam der ERC deutlich besser in Spiel. Sonthofens Matyas Stransky verwertete in der 44. Minute den Abpraller von Kristof Spican zum etwas glücklichen 2:2.

Keine zwei Minuten später platzierte Spican dann selbst die Scheibe zur 3:2-Führung. Die Partie war jetzt ausgeglichen und es gab gleichverteilte Chancen auf beiden Seiten. Eine davon nutzte Nikolas Oppenberger nach seinem Alleingang zum 3:3. Damit ging es in die Verlängerung, die nur 37 Sekunden andauern sollte. Maximilian Schäffler legte im Sonthofer Durcheinander auf Oppenberger, der zum 4:3-Siegtreffer abschloss.

Stransky und Kames bleiben beim ERC

In personeller Hinsicht verbucht der ERC Sonthofen dagegen einen Erfolg. Der Landesligist kann weiter auf Matyas Stransky und Vladimir Kames bauen. Mit Stransky binden die Oberallgäuer einen talentierten Stürmer, der vor dem gegnerischen Tor immer wieder für Aufregung sorgt.

Trotz seiner erst 21 Jahre gehört er bereits zu den zuverlässigen Punktelieferanten: Vergangene Saison brachte er es in 29 Partien auf 27 Punkte. Stransky geht in die dritte ERC-Saison.

Macher Kames ragt heraus

Vier Spielzeiten länger gehört Vladimir Kames dem ERC an. Sonthofens Abwehrchef ist nicht nur auf dem Eis zur tragenden Säule des Erfolgs avanciert, auch neben dem Eis ist der 39-Jährige nicht mehr wegzudenken.

Er fungiert als Sportlicher Leiter und hauptamtlicher Nachwuchstrainer sowie als Trainer der U15. Die vergangene Saison beendete der Deutsch-Tscheche als Topscorer seiner Mannschaft und steuerte 76 Punkte in 31 Spielen beisteuern. Imposant ist das deshalb, weil Kames als Verteidiger hauptsächlich für die Vermeidung von Gegentoren zuständig ist.

Mit Kames und Stransky ist die Kaderplanung für den Sonthofer Traditionsverein so gut wie abgeschlossen. Eine Stürmerstelle gilt es für die Verantwortlichen allerdings noch zu besetzten. Welche Personalie dafür vorgesehen ist, wird der Verein in den nächsten Tagen bekannt gegeben.