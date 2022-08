Eine Zeitreise im Autohaus Fersch

Thomas Fersch hat ein kleines Privatmuseum mit Oldtimern. Seine Sammelleidenschaft begann 1985 mit einem Ford Granada. Was über die Jahre noch alles dazukam.

Von Stephan Käufer

20.08.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Unweigerlich riecht man eine Melange aus Zigarrenrauch, Motoröl und Benzingeruch. Ebenfalls gefühlt, nicht wirklich, ertönt aus dem Röhrenempfänger, in Konferenzschaltung mit RIAS Berlin, die Liveübertragung mit der unverkennbaren Stimme Kennedy´s: „Ick bin ein Berliner…“. Im Anschluss an die Rede des US-Präsidenten trällert fröhlich Conny Froboess „Zwei kleine Italiener“ in den Äther. Aus dem Kassenraum mit den Eichenholzregalen, Vitrinen und Schubladenschränken stürmt, servicebeflissen, in den Händen einen Eimer Wasser und einen Fensterabzieher, der Tankwart, um dem gerade angekommenen Ford Taunus 17M die Scheiben zu putzen. Vorher, würde er den Zapfhahn in den Tankeinfüllstutzen schieben und aus der Zapfsäule wird, für 60 Pfennig pro Liter, Benzin in den Tank gepumpt.

