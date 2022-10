Eine zweite Tourist-Info im Zentrum von Immenstadt

Stadt Immenstadt schafft eine weitere Anlaufstelle für Urlauber und Einheimische in der Innenstadt. Die ist auch am Wochenende geöffnet.

Zwischen Bahnhof und Marienplatz wurde jetzt die Tourist-Information am Bräuhausplatz in Immenstadt eröffnet. Die zweite Anlaufstelle für Gäste der Stadt neben der im Ortsteil Bühl am Großen Alpsee wurde notwendig, weil im Zentrum von Immenstadt immer wieder danach gefragt wurde. Schließlich kommen - vor allem im Sommer - eine Vielzahl an Rad- und Städteurlauber in die Stadt, die auf Beratung hoffen. Der Bräuhausplatz bot sich dafür an, nachdem dort die ehemalige St. Martin-Apotheke leer stand und für Touristen leicht zu erreichen ist.

„Ziel des neuen Standorts ist es, für die Gäste direkt im Zentrum der Residenzstadt eine Anlaufstelle zu schaffen“, sagt Theresa Schöberl, Geschäftsführerin der Alpsee Immenstadt Tourismus GmbH. Die AIT, eine 100-prozentige Tochter der Stadt, ist für den Tourismus in Immenstadt zuständig und Betreiberin der Tourist-Infos.

Auch für die Einheimischen im Oberallgäu

Die Angebote umfassen, analog zur Tourist-Info im Naturparkzentrum, Beratung zu Einkaufs-, Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten, Verkauf von Wanderkarten und regionalen Produkten, Gastgeberservice, Ausgabe von Gästekarten, mit denen die Urlauber in der Region Alpsee Grünten auch gratis Bus fahren können. Hinzu kommen Infos für Einheimische aus dem Oberallgäu, die Karten für Veranstaltungen kaufen wollen oder sich nach Stadtführungen erkundigen – auch an den Wochenenden. Das ist der große Vorteil gegenüber der bisherigen Infostelle in der Stadtverwaltung am Kirchplatz, die Freitagmittag die Türen schließt. Ein kleines gastronomisches Angebot am Bräuhausplatz soll zudem Aufenthaltsqualität bringen.

Die erwarteten Kosten belaufen sich laut Stadtverwaltung inklusive dem Erwerb der Immobilie und dem Umbau auf unter 600.000 Euro. Das Projekt wird über die Förderung von öffentlicher touristischer Infrastruktur (Röfe) mit 266.000 Euro bezuschusst. Die Infostelle in der Stadtverwaltung am Kirchplatz wird als Bürgerinformation erhalten bleiben.

Die Öffnungszeiten

Die Tourist-Info am Bräuhausplatz ist geöffnet: im Sommer (bis 6. November) am Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 9.30 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr; am Mittwoch und Sonntag von 9.30 bis 12 Uhr ; am Samstag von 9.30 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr. Im Winter (ab 7. November) am Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag von 9.30 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr; am Mittwoch von 9.30 bis 12 Uhr .

