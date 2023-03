"Einige müssen Gas geben": So macht FCS-Coach Müller seinem Team Dampf

Vor dem Landesliga-Auftakt gegen Unterhaching bemängelt 1. FC Sonthofen-Trainer Benjamin Müller das extreme Leistungsgefälle in seiner Mannschaft.

03.03.2023 | Stand: 18:17 Uhr

Sonthofen 105 Tage nach dem bisher letzten Ligaspiel greift der Spitzenreiter an. Die Landesliga-Fußballer des 1. FC Sonthofen steigen mit dem Heimspiel gegen die SpVgg Unterhaching II am Sonntag ab 14 Uhr in den Punktspielbetrieb 2023 ein. Der FCS ist mit 41 Punkten Tabellenführer und Gejagter des FC Ehekirchen (40). Dahinter lauern der FC Kempten (37) und Illertissen II (35). Doch das erste Landesliga-Duell im neuen Jahr ist zwar ein Pflichtspiel, fließt aber nicht in die Wertung ein, da Haching außer Konkurrenz spielt. Warum die Ansetzung für FCS-Coach Benjamin Müller nicht ganz optimal ist, und mit welchen Ambitionen sein Team in den Rest der Rückrunde startet, verrät der 40-Jährige im Interview.

Herr Müller, der Liga-Auftakt steht an, bringt aber keine Punkte. Wie gut passt das in Ihre Planung?

Benjamin Müller: Überhaupt nicht, weil unser Plan war, dass wir am 11. März starten. Wir sind in der Intensität und in der Steuerung der Einheiten auf diesen Termin ausgerichtet gewesen.

Nehmen Sie das Spiel gegen Unterhaching also als Generalprobe unter Wettkampfbedingungen?

Müller: Genau. Aber wir müssen und werden mental so starten, als würde es um Punkte gehen.

Im Grunde war das jüngste Blitzturnier in Kottern also der Härtetest. Es gab einen Sieg und eine Niederlage gegen die Bayernligisten. Was nehmen Sie mit?

Müller: Vor dem Hintergrund, dass wir ohne Gregor Mürkl und Markus Notz und mit drei weiteren stark angeschlagenen Spielern angetreten sind, war es ok. Wir haben mutig gespielt, haben aber in der Defensive ein paar Fehler drin gehabt, die vielleicht in der Landesliga nicht bestraft werden würden. Oder so gar nicht zustande kommen. Aber wir können körperlich noch ein bisschen zulegen.

Sie trainieren seit fünf Wochen wieder. Wie fällt Ihre Bilanz der Vorbereitung aus?

Müller: Wettertechnisch war es in diesem Jahr gut – das ist immer ein wichtiger Faktor für uns. Aber die Beteiligung war schwach – es gab zu viele krankheitsbedingte oder berufliche Absagen. Deshalb ist der Leistungsunterschied auch immens. Es gibt Spieler, die in sehr guter Verfassung sind, es gibt einen breiten Teil, der im Soll ist, und ein paar, die leider abfallen.

Wie gehen Sie damit um?

Müller: Schnelles Zusammenführen geht nicht. Aber die Spieler, die am hinteren Ende stehen, müssen sich strecken. Nur mit Einsatzzeit werden sie nicht rankommen.

Was haben Sie dem Team nach dem langen und zehrenden Herbst für die Pause mitgegeben?

Müller: Dass sie vor allem abschalten, dass sie den Kopf freibekommen und wieder Bock auf Fußball bekommen. Bock darauf, ins Training zu gehen und wieder Spiele zu gewinnen. Das ist wie mit einer langen Zeit in der Arbeit ohne Urlaub. Wichtig war, für neue Frische zu sorgen. Die ist jetzt wieder da, wenn auch leider nicht bei allen.

Welchen Zugang finden Sie bei diesem Thema bei Ihren Spielern?

Müller: Wir haben ein paar klärende Gespräche geführt und nun wissen wieder alle, wofür sie da sind. Der ehrliche Umgang miteinander hat nicht immer gepasst – das ist aber wichtig für den Erfolg.

In drei Monaten kann auch an der Fitness viel passieren. Wie steht es um die Disziplin des Teams?

Müller: Grundsätzlich gut. Es gibt aber leider ein paar Ausreißer.

Die wären?

Müller: ... intern zu klären. Einige wissen, dass sie Gas geben müssen.

Worauf haben Sie in der Vorbereitung den Fokus gelegt?

Müller: Nachdem wir die Jungs herangeführt hatten, haben wir in der Steuerung der Spielzeiten auf Ausgewogenheit geachtet. In den Einheiten haben wir – selbst bei der Ausdauer – viel mit dem Ball gearbeitet, auch im Spielaufbau.

Sind Sie zufrieden mit den Tests?

Müller: Die Spiele waren bis auf die Niederlage gegen Wangen ordentlich. Wir haben engagiert gespielt. Aber wir wissen, dass wir noch an Schnelligkeit und Spritzigkeit, sowie an Standards und offensiven Lösungen arbeiten müssen.

Wie steht es um das Personal?

Müller: Glücklicherweise sehr gut. Alle sind dabei. Das zeigt, dass unsere Steuerung funktioniert.

Wo lag in Ihren Augen das Hauptproblem vor der Winterpause?

Müller: In der Konstanz. Wir konnten das Niveau im Training und im Spiel nicht konstant hochhalten. Das Team hat nie sieben Spiele am Stück dasselbe Gesicht gezeigt.

Wie haben Sie daran gearbeitet?

Müller: Wir haben viel mit den Spielern gesprochen und aufgezeigt, wo wir anfällig sind – wie bei Gegentoren in Kontersituationen.

Nun starten Sie als Spitzenreiter: Neues Jahr, altes Saisonziel?

Müller: Ja. Wenn Du oben stehst, gibt es nur ein Ziel. Dann willst Du da auch bleiben.