Einmündung Eisenschmelze in Sonthofen: Verkehrsbehinderungen ab Montag

Bauarbeiten stehen ab Montag an der Einmündung Eisenschmelze auf der B308 in Sonthofen an. Was auf Autofahrer zukommt und wie lange die Behinderungen dauern.

12.03.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Die Einmündung Eisenschmelze in die Bundesstraße 308 in Sonthofen baut das Staatliche Bauamt um. Ab kommenden Montag, 13. März, kommt es laut einer Pressemitteilung in dem Bereich zu Verkehrsbehinderungen. Die Breite der Fahrspuren wird verringert. Linksabbiegen von der B308 in Richtung Eisenschmelze (von der B19 kommend) sowie aus der Eisenschmelze auf die B308 in Richtung Hindelang ist dann nicht mehr möglich. Die Umleitung ist ausgeschildert. Im weiteren Verlauf sperrt das Staatliche Bauamt zeitweise komplett die Zu- und Abfahrt zur Eisenschmelze. Darüber informiert die Behörde nach eigenen Angaben nochmals gesondert. Das Bauvorhaben soll bis Ende Juli abgeschlossen sein.

Ziel ist, die Leistungsfähigkeit dieses Knotenpunktes zu erhöhen, da es vor allem in Richtung Stadtmitte Sonthofen sowie nach Bad Hindelang immer wieder zu deutlichen Rückstaus bis auf die B19 komme. Deshalb ist ein zusätzlicher Fahrstreifen stadteinwärts von der Brücke über die Albrecht-Dürer-Straße bis zur Geh- und Radwegunterführung Schillerstraße vorgesehen. Zu einem späteren Zeitpunkt soll dieser bis zur Brüchle-Kreuzung verlängert werden. Außerdem wird die nördliche Zufahrt von der Eisenschmelze in die B308 verbreitert, damit sich Rechts- und Linksabbieger parallel aufstellen können. Die Geh- und Radwegunterführung Schillerstraße wird zudem instandgesetzt.

Regenwasser auf der B308 in Sonthofen: Versickerungsanlage wird gebaut

In den für die Entwässerung benötigten Bereichen auf Höhe der Tiefgarage des SWW Oberallgäu, die derzeit entsteht, kann kein Niederschlagswasser der Fahrbahn in seitliche Böschungsflächen versickern. Dort wird das Wasser der Fahrbahn künftig am Hochbord gefasst und in eine Versickerungsanlage geleitet, die neu gebaut wird.

Als Abschluss des Bauvorhabens werden die Asphaltschichten der teils beschädigten Fahrbahn im Umbaubereich abgefräst und erneuert.