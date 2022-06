Eistanz: Oberstdorfer Gymnasiasten zeigen mit Profis Zirkus-Show auf dem Eis

350 Oberstdorfer Gymnasiastinnen und Gymnasiasten wollen mit einer bunten Show Zirkusatmosphäre ins Eisstadion zaubern. Meister im Eistanz unterstützen sie.

19.06.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Die Spannung steigt, die Aufregung wächst. 350 Schülerinnen und Schüler des Oberstdorfer Gymnasiums fiebern dem großen Ereignis entgegen: „Rhythm on Ice“. Zum vierten Mal seit 2015 findet am Donnerstag, 23. Juni, die Musik-, Sport- und Kunstshow statt, heuer unter dem Motto „Circus and Ice“. Von der Fakirnummer bis zum Seiltanz zaubern die jungen Künstler Zirkusatmosphäre in das Oberstdorfer Eisstadion.

Oberstdorfer Schüler proben seit Schuljahresbeginn

Erste Planungen für die Mammutrevue starteten Anfang des Schuljahres, berichtet Thomas Müller, seit über 20 Jahren Lehrer für Musik an der Schule. Während des Lockdowns gab es Einzel- und Registerproben, teilweise mit Maske, zum Teil draußen. Müller (50) hat gemeinsam mit seinem Kollegen Andreas Braunsch die musikalische Leitung übernommen. Denn die Show auf dem Eis wird unterstützt vom Schulorchester, in dem auch einige Lehrer und Eltern mitspielen, und den beiden großen Chören. Die Musik soll die „Vielfalt“ des Unterrichts „wie bei jedem Schulkonzert“ zeigen und reicht vom Musical über Filmmusik, Klassik, Rock-Pop bis zur Volksmusik. Für die „tollen Solisten“ stehen zwölf eigene Mikrofone zur Verfügung.

Deutsche Meister im Eistanz

Die Regie bei den Eiskunstläufern und Eistänzern führt Tanja Luft, bayerische Landestrainerin in Oberstdorf. Die Schüler und Schülerinnen werden auf dem Eis begleitet von den Deutschen Meistern im Eistanz 2022, Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan („Benny und Jenny“). Mit dabei sind auch Darya Grimm (9. Klasse) und Michail Savitskiy, der 2021 sein Abitur am Gymnasium Oberstdorf ablegte. Die beiden wurden bei der Junioren-WM 2022 in Talinn Fünfte und waren damit das beste europäische Eistanz-Paar.

Kleine Theaterszenen werden eingestreut

Neben den Fakiren inklusive Nagelbrett treten auch Clowns, Jongleure, Akrobaten, Trapezkünstler, kleine „Zirkuspferde“ und Messerwerfer auf. Auch kleine Theaterszenen werden eingestreut. Fast alle Sportlehrer haben bei den Vorbereitungen mitgemacht, so Müller. So werden ebenso sportliche Darbietungen wie Shorttrack, eine Basketball-Choreografie sowie ein Tischtennis-Matsch zu sehen sein. Die Tennisspieler treten allerdings nicht auf dem Eis, sondern im Vorprogramm im Foyer auf. Dort können sich die Besucher vor und nach der Revue sowie in der Pause an den Koch- und Backkünsten der Catering-Gruppe erfreuen. Neben der Catering-Gruppe sind an diesem Abend auch die Foto- und Video-AG, ein Ordner-Team und die Spezialisten für Licht und Ton im Einsatz.

Oberstdorfer Schüler fertigen während der Show Gemälde

Während der Show fertigen zwölf Schüler, betreut vom Kunstlehrer-Team, live Bilder mit Acryl auf Leinwand. Jeweils eins der Gemälde wird als Dankeschön an die zwölf großzügigsten Spender und Spenderinnen für die Aktion „Schöne Schule“ verschenkt. Mit der Aktion „Wir zaubern uns eine schöne Schule“ sollen Extra-Wünsche der Schulfamilie wie Workshops, Ausflüge, Sportgeräte oder Musikinstrumente finanziert werden können. Wer helfen will, erhält je nach Wunsch einen Zauberstab in Bronze (50 Euro), in Silber (150) oder in Gold (300) mit dem eingravierten Namen des Spenders.

Show: „Circus and Ice“ findet am Donnerstag, 23. Juni, um 19.30 Uhr im Oberstdorfer Eisstadion statt. Einlass ist ab 17.30 Uhr, um 18 Uhr beginnt das Vorprogramm. Karten gibt es im Eissportzentrum Oberstdorf unter Telefon 08322/700 51 50.

Spenden: Wer eine Zauberstab erwerben möchte, meldet sich in der Schule unter Telefon 08322/94062-00 oder beim Vorsitzenden des Vereins „Freunde des Gymnasiums“, Thomas Müller, per E-Mail unter thomas.mueller@gymnasium-oberstdorf.com

Das Gertrud-von-le-Fort-Gymnasium in Oberstdorf.

Eistanz-Video von Darya Grimm und Michail Savitskiy.

