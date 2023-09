Sind Diesel-Loks im Oberallgäu schon bald Geschichte?

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter verspricht die Elektrifizierung der Bahnstrecke von Ulm über Kempten bis Oberstdorf. Wann der Ausbau starten soll.

27.09.2023 | Stand: 17:49 Uhr

Es könnte ein Durchbruch im zähen Ringen um die Verbesserung des ÖPNV-Angebots im Oberallgäu sein: Elektrisch betriebene Züge sollen in wenigen Jahren dort fahren, wo bislang noch umweltschädliche Dieselloks rollen. Das hat Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter bei einem Gespräch im Landratsamt Oberallgäu in Sonthofen angekündigt: Die Bahnstrecke von Ulm über Kempten bis Oberstdorf soll vollständig elektrifiziert werden. „Wir möchten die Illertalbahn bis nach Oberstdorf elektrifizieren“, erklärte Bernreiter. „Damit kann der Regionalexpress von Ulm nach Oberstdorf elektrisch fahren und die Fernzüge können ohne Dieselloks das Oberallgäu erreichen.“ Das sei ein großer Beitrag zum Klimaschutz in der Region. (Lesen Sie auch: Züge sollen bis 2040 klimaneutral unterwegs sein)

"Größte Verbesserung seit dem Allgäu-Schwaben-Takt"

„Einen Meilenstein für die Verkehrswende im Allgäu“, nannte das die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller. Die Elektrifizierung der Bahnstrecke sei „die größte Verbesserung im Schienenverkehr seit der Einführung des ‚Allgäu-Schwaben-Takts’ vor 30 Jahren“. Die Kreischefin hatte wie berichtet im Mai in einem Brief an Bernreiter die Elektrifizierung der Bahnstrecke gefordert. Dem Vorstoß hatten sich alle 28 Kommunen aus dem Oberallgäu, der Landkreis Ostallgäu und die kreisfreien Städte Kempten und Kaufbeuren angeschlossen. (Lesen Sie auch: Nahverkehr im Oberallgäu: Bürgermeister begrüßen Verkehrskonzept für den Landkreis)

Pläne für die Strecke Ulm-Memmingen-Kempten weit fortgeschritten

Mit der Planung für die Elektrifizierung der Strecke Ulm-Memmingen-Kempten hatte der Freistaat die Deutsche Bahn (DB) schon 2020 beauftragt. Die Pläne sind inzwischen weit fortgeschritten, noch heuer soll laut Ministerium die Genehmigungsplanung beauftragt werden. Jetzt will der Freistaat das Modell auch auf den südlich angrenzenden Abschnitt von Kempten über Immenstadt nach Oberstdorf übertragen: Die Strecke soll elektrifiziert – also mit einer Oberleitung versehen – werden. Zudem sind weitere Verbesserungen geplant, um ein Fahrplankonzept mit kürzeren Reisezeiten und zusätzlichen Haltepunkten zu realisieren. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG), die Stadt Kempten und der Landkreis geben hierzu ein gemeinsam finanziertes Gutachten in Auftrag. Wenn die Ergebnisse Mitte 2024 vorliegen, will der Freistaat laut Bernreiter die DB mit der Planung der Elektrifizierung und der weiteren Infrastrukturausbauten beauftragen.

Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller verspricht Ausbau des Bus-Angebots

„Wir werden bereits in den kommenden Jahren wichtige Schritte für einen attraktiveren Nahverkehr auf den Weg bringen“, verspricht Baier-Müller. „Vorgesehen sind eine kurbeitragsfinanzierte ÖPNV-Nutzung für Übernachtungsgäste, die Gründung eines Verkehrsverbundes und ein deutlicher Ausbau des Busangebots.“

