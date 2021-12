Elektronisches Parkleitsystem für Immenstadt-Bühl

Am Großen Alpsee sollen an sechs Parkplätzen Kameras die freien Stellflächen zählen und digital auf Anzeigetafeln übertragen. Stadträte stimmen den Ausgaben zu.

09.12.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Zu einer funktionierenden Besucherlenkung gehört ein Parkleitsystem. Am besten ein elektronisches, das den Autofahrern schon bei der Anfahrt mitteilt, wo noch Plätze für ihren Wagen frei sind und wo sie erst gar nicht hinzufahren brauchen, weil alles voll ist. Ein solches Parkleitsystem will jetzt die Stadt Immenstadt in Bühl einführen. An den sechs großen Parkplätzen im Osten des Großen Alpsees und am Freibad Kleiner Alpsee soll aktuell die Anzahl der freien Parkplätze gemessen werden. Das entschied jetzt der Bauausschuss des Stadtrats.