Gemeindevertretung beschließt: Ärztehaus entsteht auf ehemaligem Molkereigelände

Das Kleinwalsertal sucht dringend Hausärzte. Damit das klappt, muss eine Praxis gebaut werden. Die Gemeindevertretung hat nun einen Beschluss gefasst.

01.05.2023 | Stand: 17:15 Uhr

Am Standort der ehemaligen Molkerei in Hirschegg soll nun ein Ärztehaus entstehen (ausführlicher Bericht folgt). Das hat die Gemeindevertretung einstimmig in ihrer jüngsten nicht-öffentlichen Sitzung beschlossen. Bürgermeister Andi Haid freute sich über den einstimmigen Beschluss und zeigte sich erleichtert. Denn das Kleinwalsertal benötigt dringend weitere Hausärzte. Zuletzt sagte ein vielversprechender Kandidat ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.