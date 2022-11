"Endlich im Flow": So gelang den Sonthofer Volleys der Befreiungsschlag

Den AllgäuStrom Volleys Sonthofen spielen sich mit dem Doppel-Sieg in Dresden endgültig frei. Angreiferin Nora Harner erlebt eine doppelte Sternstunde.

21.11.2022 | Stand: 18:33 Uhr

Allmählich nehmen sie Fahrt auf. Die AllgäuStrom Volleys Sonthofen haben das „Mammut-Wochenende“ der 3. Liga mit dem Doppelspieltag in Dresden mit zwei Siegen abgeschlossen und damit einen großen Befreiungsschlag gelandet. Die Mannschaft von Trainerin Vanessa Müller besiegte den Dresdner SSV mit 3:1 (25:22, 25:20, 23:25 und nur 20 Stunden später die Talente des VCO Dresden II mit 3:2 (25:21, 25:8, 23:25, 19:25, 15:10).

„Es fühlt sich danach an, als ob wir endlich in einen Flow kommen“, sagte Vanessa Müller. „Natürlich ist noch unheimlich viel zu tun – aber wir haben das erste Mal das Gefühl, dass die Dinge einfach mal laufen.“ Durch die Erfolge klettern die Volleys mit nunmehr 13 Punkten auf Platz fünf der Dritten Liga Ost.

Volleys in Dresden in allen Belangen verbessert

Allen voran die Leistung beim Vorjahresmeister Dresdner SSV war grandios. Denn die Volleys gingen selbstbewusst ins Spiel, legten spielerisch im Vergleich zum ersten Saisondrittel in allen Bereichen zu und überzeugten – über das gesamte Wochenende – vor allem durch gute Aufschläge. In den ersten beiden Sätzen duellierten sich die Teams auf Augenhöhe, doch Sonthofen war jeweils zum Ende des Durchgangs weitaus konzentrierter (25:22 und 25:20). Allen voran Routinier Caro Strobl unterstrich ihre aktuelle Top-Form mit zahlreichen Punkten.

Auch nach dem Konter der Gastgeber zum 1:2 durch den 23:25-Satzgewinn und der zwischenzeitlichen Überlegenheit Dresdens in Satz vier, die sogar zu drei Satzbällen für den SSV geführt hat, kämpfte sich Sonthofen mit starken Aktionen in der Abwehr und sehenswerten Angriffen zurück. Müllers Team wehrte alle drei Satzbälle ab, und die beste Akteurin, Nora Harner, verwandelte den zweiten Matchball zum 3:1-Sieg (27:25). „Wir haben von Anfang bis Ende – mit einem kurzen Zwischentief – sehr konstant gespielt“, lobte Müller und ergänzte. „Es war schön zu sehen, dass wir langsam die Stärke entwickeln, auch mal einen Satz zu drehen und uns sogar drei Punkte holen. Das wäre am Anfang der Saison nicht drin gewesen.“

20 Stunden später bei den Talenten des VCO Dresden

Viel Zeit zur Regeneration blieb ihren Schützlingen allerdings nicht, denn nur 20 Stunden später warteten die spielwitzigen Talente des Volleyballstützpunktes VCO Dresden. Gegen die Jahrgänge 2006 und 2007 tat sich Sonthofen zunächst schwer, gewann aber nach einer Leistungssteigerung den Auftaktsatz 25:21. Erneut waren starke Aufschläge ausschlaggebend für die Dominanz – in Satz zwei hatte Dresden beim 25:8 nicht den Hauch einer Chance.

In der Folge aber machte sich die Doppelbelastung von zwei Matches innerhalb 24 Stunden bemerkbar: Mit 23:25 mussten die Oberallgäuerinnen um die nach ihrer Oberschenkelverletzung zurückgekehrte Kapitänin Katharina Schöll Satz drei abgeben und verloren allmählich sichtlich erschöpft auch Durchgang vier mit 19:25. Doch im entscheidenden fünften Satz, im Tiebreak, machte sich nicht zuletzt die Entspannung im Lazarett bemerkbar. Immerhin hatte Müller in Dresden bis auf Greta Günnewig erstmals in dieser Saison alle Spielerinnen zur Verfügung – plus Unterstützung von Alexandra Kettenbach.

„Da hat uns die Pause von drei Wochen richtig gut getan. Die verletzten Mädels sind wieder zurückgekommen und wir hatten die Zeit, sie auch zu integrieren“, sagte Müller. „So hatten wir auch die ein oder andere Alternative in der heißen Phase.“ Und diese spielten die Gäste nun mit aller Konsequenz runter. Über 10:6 gewannen die Sonthoferinnen mit 15:6 und sicherten sich damit fünf Punkte aus dem Doppel-Wochenende in Sachsen.

Vanessa Müller: "Es lässt sich befreiter aufspielen"

„Man spürt, dass die Mädels glücklich waren nach diesem langen Wochenende, dass es sich auch gelohnt hat, diesen Aufwand zu betreiben“, sagte Müller, die aus dem starken Kollektiv Nora Harner heraushob. Die Angreiferin, die am Montag ihren 18. Geburtstag feierte, wurde in Dresden in beiden Spielen mit der goldenen MVP-Medaille belohnt.

„Wir sind inzwischen an dem Punkt angekommen, an dem wir auf gewisse Dinge zurückgreifen können, die am Anfang der Saison nicht geklappt haben, aber die wir nun eingespielt haben“, freute sich Müller und ergänzte mit Blick auf das kommende Heimspiel-Derby mit dem SV Lohhof II am kommenden Samstag (ab 19.30 Uhr): „Mit den fünf Punkten im Rücken lässt es sich gegen Lohhof viel befreiter aufspielen. Wir können jetzt sicher mit einem ganz anderen Selbstverständnis ins Spiel gehen.“