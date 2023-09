Endlich wieder ein Taxi in Oberstaufen

In Oberstaufen gab es monatelang kein verlässliches Beförderungsangebot für Gäste und Einheimische. Nun sammeln Verbände Geld für einen Taxi-Betrieb.

19.09.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Viele Gastronomen, Urlauber und Einheimische in Oberstaufen atmen auf: Die Menschen dort sind nicht nur tagsüber, sondern auch nachts und am Wochenende wieder ohne eigenes Auto mobil. Mit vereinten Kräften ist es Gemeinde, Tourismus und Bayerischem Hotel- und Gaststättenverband gelungen, in dem Ort wieder ein Taxi-Angebot zu schaffen, berichten Gemeinde und Hoteliers. Doch das neue Angebot braucht noch finanzielle Unterstützung.

