Happy End für "Mr. Green“ - Wie ein Sonthofer eine verletzte Ente rettete

Der Sonthofer Jerome Vogel hat eine verletzte Ente am Baggersee gefunden und sie "Mr. Green" getauft. Wie es dem Erpel jetzt geht.

06.04.2023 | Stand: 15:43 Uhr

Glück im Unglück, hatte die knapp zweijährige Stockente "Mr. Green“. So taufte die augenscheinlich verletzte Ente ihr Finder Jerome Vogel. „Seit drei Jahren gehe ich jetzt schon fast täglich an den Sonthofer Baggersee, dabei ist mir die Ente aufgefallen und dass sie überhaupt nicht mehr fliegen kann“, sagt der 37-jährige Sonthofer. Er habe den Erpel nun jeden Tag am See angetroffen. „Mir kam es sehr komisch vor, weshalb ich den Tierschutzverein Sonthofen verständigte", sagt Vogel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.