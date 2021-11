Entscheidung über Hofgarten in Immenstadt nicht ohne die Bürger

Sanierung oder Neubau: Wie geht's weiter? Bürgermeister will nach wie vor Immenstädter mit einbeziehen. Der Freundeskreis hält nicht mehr am alten Gebäude fest.

28.11.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Der Hofgarten in Immenstadt bleibt weiter geschlossen. Die Entscheidung, ob die asbestbelastete Stadthalle saniert oder neu gebaut wird, will Bürgermeister Nico Sentner auch weiterhin nicht treffen, ohne sich vorher ein Meinungsbild von den Immenstädtern einzuholen. Dies erklärte der Rathauschef auf Anfrage unserer Redaktion. Eine geplante Stadtratssitzung mit Redebeteiligung für die Bürger musste wegen der extrem hohen Infektionszahlen in der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Wie berichtet, brachte eine Untersuchung zutage, dass sich im Lüftungssystem des Hofgartens Asbest befindet. Der krebsfördernde Baustoff war vor 50 Jahren als Verbindungsmasse der Lüftungsschächte verwendet worden. Das kam heraus, als eine Rigipsplatte in der Wand geöffnet wurde, um den Umfang der Schächte zu messen. Damit wollte die Bauverwaltung die Luftstrommenge bestimmen, da das wegen der Corona-Vorschriften Auswirkungen auf die Zahl der Besucher in der Stadthalle gehabt hätte.

„In der Raumluft wurde zwar kein Asbest gefunden, aber die Verbindungen an den Lüftungskanälen reichen aus – wir müssten alles rausreißen“, gibt Sentner das Ergebnis einer weiteren Untersuchung wieder. Nach einer ersten Schätzung würden der Ausbau der alten und der Einbau einer neuen Lüftungs- und Heizanlage rund drei Millionen Euro kosten. Weil dafür auch das Dach geöffnet werden müsste, käme eine größere Dachsanierung hinzu.

Sitzung mit Bürgerbeteiligung bis März?

Bei dem Sanierungsumfang würde wohl der Bestandsschutz des Gebäudes wegfallen. Dann müsste auch der veraltete Brandschutz komplett erneuert werden. In der geplanten Stadtratssitzung mit Bürgerbeteiligung will der Rathauschef die geschätzten Kosten für Sanierung und Neubau samt etwaiger Förderungen vorlegen. Er hofft, dass eine solche Sitzung bis kommenden März möglich sein wird.

Sollte am Ende die Entscheidung für einen Neubau fallen, favorisiert Sentner einen Wettbewerb – in welcher Form und mit welchen Vorgaben müsse der Stadtrat entscheiden. Geld dafür liege im Haushalt 2022 bereit. Auf jeden Fall müsse die Attraktivität der Stadthalle gesteigert werden, sagt Sentner: „Denn die durchschnittlichen Belegungstage zwischen 55 und 90 Veranstaltungen pro Jahr sind zu wenig.“ Die Zahlen stammen aus den Jahren 2017 bis 2019.

Lesen Sie auch

"Summen jenseits von Gut und Böse": Hofgarten steht wegen Asbest vor dem Abriss Asbest-Fund in Stadthalle Immenstadt

Trotzdem: „Wir brauchen eine Stadthalle“, erklärt der Bürgermeister. Um den Veranstaltern „Immenstädter Sommer“ und Kulturgemeinschaft Oberallgäu (KGO) derweil Möglichkeiten zu bieten, würden Alternativen geprüft. So dürfe der Immenstädter Sommer wieder ein Zelt im Klostergarten aufstellen.

Viel Herzblut und Geld reinesteckt

Dass die Stadt unbedingt eine Stadthalle benötigt – und zwar „so schnell wie möglich“, sagt auch Ralf Kellner, Vorsitzender des „Freundeskreises Hofgarten“ und Stadtrat. Der Verein habe in den vergangenen Jahren viel Herzblut und Arbeit sowie etliche zehntausend Euro in den Hofgarten gesteckt, um die Veranstaltungshalle attraktiver zu machen. So sorgten die Vereinsmitglieder dafür, dass das Foyer wieder ansehnlich wurde, kümmerten sich um eine bessere Akustik im Saal und sammelten zuletzt Geld für die Erneuerung der Bühne.

„Das Ganze ist höchsttraurig, wir hatten gehofft, dass der Hofgarten noch einige Zeit hält“, sagt Kellner. Auch ihm sei jetzt klar, „dass eine Sanierung in einem vertretbaren Kostenrahmen nicht vernünftig ist“. Zwar wolle er der Entscheidung im Stadtrat nicht vorgreifen, doch er hält ebenfalls einen Wettbewerb – beispielsweise unter Architekten – für den richtigen Weg.

Lesen Sie dazu auch:

Aus für Großprojekte in Immenstadt

Baupläne für den Hofgarten in Immenstadt