Das ist bei der Eröffnungsfeier der Nordischen Ski-WM geplant

Am Mittwochabend wird die Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf eröffnet. Highlight ist eine Drohnenshow mit 110 Drohnen. Gesteuert werden sie von einem Mann.

Mit einem "lauten Knall" wird die Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf am Mittwoch eröffnet, sagt die Koordinatorin des Rahmenprogramms, Verena Sternitzke. Eines der Highlights wird neben einer Licht- und Lasershow eine Drohnenshow mit 110 Drohnen sein. Sternitzke sagt, dass die Drohnen bis in die Nachbargemeinde Fischen zu sehen sind. Zuständig für die Licht- und Lasershow und die Drohnenshow sind Mark Alberts und sein Team aus Kiel.

Ein Mann steuert 110 Drohnen

In Alberts Team sind acht Mitarbeiter. Drei bis vier davon sind für die Drohnenshow verantwortlich, sagt Alberts. Sie haben in den vergangenen Wochen stundenlang an der Vorbereitung der Drohnenshow für die Eröffnungsfeier der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf gesessen. Sie haben die Choreografie der Drohnen entworfen und programmiert. Gesteuert werden die Drohnen am Abend der Eröffnungsfeier von einem einizigen Mann. Zu acht verschiedenen Motiven werden sich die Drohnen formieren.

Wenn eine Drohne abhauen möchte

Bei so einer Show kann sich eine Drohne auch mal vom Rest abkapseln. Je nach Wetterlage oder wenn Satelliten-Signale stören, kann die Drohne das Signal verlieren, sagt Mark Alberts. Mit drei Prozent Schwund kann man bei so einer Show rechnen, sagt er. Doch die Drohnen verschwinden nicht plötzlich, wenn sie das Signal verlieren. "Sobald wir merken, dass eine Drohne abhanden kommt, wird sie tot geschaltet", sagt der 47-Jährige. Auf dem Gelände gibt es einen Sicherheitsbereich, in dem die Drohne dann landen kann.

Jede der 110 Drohnen wiegt 1,1 Kilo - das ist vergleichsweise leicht. Die LED-Lampen an der Drohne haben eine Leistung von 27 Watt. Zum Vergleich: Eine normale Energiespar-Glühbirne hat etwa sechs bis acht Watt, sagt Mark Aberts. Eine Drohne kostet 2000 Dollar (umgerechnet etwa 1646 Euro). So eine Drohnenshow sei umweltfreundlicher und mache weniger Lärm als ein Feuerwerk, sagt Alberts.

Rahmenprogramm der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf

Für die Eröffnungsfeier der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf ist Verena Sternitzke verantwortlich. Sie koordiniert das Rahmenprogramm der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf und hat sich damit einer Mammutaufgabe gestellt.

Doch die größte Herausforderung ist es, "die Trauer zu überwinden, dass das ursprünglich geplante Rahmenprogramm gecancelt wurde". Geplant waren unter anderem Konzerte an verschiedenen Bühnen in Oberstdorf und diverse Essensstände. Weil die WM ohne Publikum stattfindet, musste Sternitzke viel umplanen.

Viele Entwürfe, ein Programm

Zuerst plante sie das Programm für eine Nordische Ski-WM mit wenig Zuschauern. Dann musste Verena Sternitzke ein Programm für eine Weltmeisterschaft ohne Zuschauer entwerfen. Viele Programm-Varianten haben sie und ihr Team deshalb durchgeplant. "Das ist natürlich ein enormer Zeitaufwand", sagt sie.

Für die Planung des jetzigen Programms hat sie vor allem überlegt: "Was kann man TV-relevantes machen?" Das Programm muss es schaffen, auch zuhause auf den Bildschirmen WM-Stimmung zu erzeugen.

Das Programm der Eröffnungsfeier der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf:

Licht- und Lasershow und Drohnenshow mit 110 Drohnen, anschließend Auftritt von Sissi und Ludwig aus dem Musical Ludwig 2

und mit 110 Drohnen, anschließend Auftritt von Sissi und Ludwig aus dem Musical Ludwig 2 Fahnenkinder fahren mit Handfahnen der 65 teilnehmenden Nationen fahren die Normalschanze HS 106 herunter

fahren mit Handfahnen der 65 teilnehmenden Nationen fahren die Normalschanze HS 106 herunter Auftritt der DDC Breakdance-Gruppe aus Schweinfurt und Alphorn-Konzert , coronabedingt nur mit Playback

aus Schweinfurt und , coronabedingt nur mit Playback Zwei Video-Zusammenschnitte von den letzten Weltmeisterschaften in Oberstdorf im Jahr 1987 und 2005

von den letzten Weltmeisterschaften in Oberstdorf im Jahr 1987 und 2005 Reden von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU), Oberstdorfs Bürgermeister Klaus King, DSV-Präsident Franz Steinle und FIS-Präsident Gian Franco Kasper

von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU), Oberstdorfs Bürgermeister Klaus King, DSV-Präsident Franz Steinle und FIS-Präsident Gian Franco Kasper Böllerschießen mit sieben Böllerschützen

Den Medaillenspiegel der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf finden Sie hier.

