ERC greift nach der Spitze! Sonthofen empfängt Pfrontener Falken

Der ERC Sonthofen will gegen Pfronten mutig aufspielen – und ohne Makel bleiben. Die Gäste haben sich gut verstärkt.

28.10.2022 | Stand: 11:33 Uhr

Zum Allgäuer Derby in der Eishockey-Landesliga erwartet der ERC Sonthofen am Freitag ab 20 Uhr den EV Pfronten in der heimischen Eissporthalle. Die Falken aus dem Ostallgäu stehen mit zwei Siegen und drei Niederlagen auf Rang sechs der Gruppe B. Sonthofen (3/0) ist Zweiter.

Im letzten Heimspiel unterlag Pfronten gegen den ambitionierten TSV Trostberg 4:7. Mit Trainer Michael Bielefeld hat Pfronten einen alten Bekannten zurück an die Bande geholt. Der 52-Jährige leitete schon zweimal die Blau-Weißen. Zuletzt stand er beim Oberligisten Herford unter Vertrag.

Großer Umbruch beim EV Pfronten

Im Sommer fand ein großer Umbruch im Kader der Gäste statt. Sieben Spieler verließen den Verein, es kamen vier Neue: Abwehrchef Eugen Scheffer und Fabian Gmeinder wechselten aus der Bayernliga vom ESC Kempten an die Vils. Leopold Inselkammer zog es vom EV Füssen aus der DNL2 nach Pfronten und das 20-jährige Talent Lukas Lithen kam aus Schwedens vierter Liga vom Hammarby IF ins Ostallgäu. Zusätzlich zu den Neuzugängen füllten die Verantwortlichen das Team mit sieben Nachwuchsspieler auf, sodass das Durchschnittsalter knapp unter 25 Jahren liegt.

Auf Sonthofener Seite darf man mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden sein. Die Mannschaft um das Trainerduos Kames und Wahl ist bisher ungeschlagen.

Das für Sonntag in Lechbruck angesetzte Spiel entfällt, da die Eisbereitung von der Gemeinde Lechbruck ausgesetzt wurde.

