ERC sorgt für Ekstase: Sonthofen erreicht sensationell die Play-offs in der Landesliga

Vor 600 Zuschauern gelingt dem Sonthofer Landesligisten das späte Wunder. Gegen Spitzenreiter Dingolfing löst das Team das Ticket für die Play-offs.

28.02.2023 | Stand: 11:33 Uhr

Ein besseres Drehbuch hätte man nicht schreiben können. Eishockey-Landesligist ERC Sonthofen hat sich mit einem aufsehenerregenden 3:1-Erfolg über Meisterrunden-Spitzenreiter EV Dingolfing mit der letzten Gelegenheit das Ticket für die Play-offs gesichert. Im Kampf um die bayerische Landesligameisterschaft und den Aufstieg in die Bayernliga treffen die „Schwarz-Gelben“ ausgerechnet erneut auf den EVD.

ERC-Routinier Vladimir Kames: "Es ging um alles"

„Es ging um alles und das Duell war für uns schon wie ein Play-off-Spiel. Wir mussten alles geben und das hat man den Jungs angemerkt“, sagt Spielertrainer Vladimir Kames. „Man hat auch am Ende des Spiels gemerkt, wie wichtig der Erfolg dem gesamten Umfeld war.“

Dabei hörte man vor der Partie nicht selten den Satz „Da hilft nur ein Wunder“ im Rund der Sonthofer Eissporthalle unter den 600 Zuschauern vor der entscheidenden Heimpartie. Schließlich mussten für den ERC drei Punkte gegen den ungeschlagenen Topfavoriten Dingolfing her, um sich sicher das Ticket zu holen. Eine Mammutaufgabe war das auch deshalb, weil das Hinspiel in Dingolfing mit 1:10 zum Desaster für Sonthofen wurde. Darüber hinaus dominierten die „Isar-Rats“ die Aufstiegsrunde nach Belieben.

Sonthofen mit entschlossenem Auftreten im letzten Duell

Der ERC hatte Minimalchancen – und nutzte genau diese an einem denkwürdigen Abend. Die Mannschaft um Kapitän Christian Engler kam angestachelt aus der Kabine. Kaum war die Scheibe im Spiel, kreierte der ERC erste Chancen. Dingolfing schien abzuwarten, verteidigte aber ehrgeizig. Bald aber kamen auch die Gäste aus Niederbayern besser ins Spiel und unternahmen erste Angriffsbemühungen.

Sonthofen hatte im ersten Drittel mehr Spielanteile, was die Torschussstatistik von 12:7 untermauert. Torlos blieb es nur deshalb lange, weil die beiden Torhüter, Dingolfings Dennis Jedrus und der junge Calvin Stadelmann beim ERC, in Topform waren. „Calvin hat 40 Schüsse bekommen und hat nur ein Tor kassiert“, lobte Kames. „Er hat es herausragend gemacht und war ein super Rückhalt. Wenn Du Erfolg haben willst, musst Du Dich auf die Torhüter verlassen können. Und das können wir.“

Im Mittelabschnitt hatte der ERC ebenfalls leichte Vorteile, die sich auch bald auszahlten. Während Stadelmann seinen Vorderleuten den Rücken freihielt, wurden diese immer gefährlicher. Zur Hälfte des Drittels leitete Denis Adebahr mit einem Handgelenkschuss den ersten Treffer ein. Der Gästegoalie ließ die Scheibe abprallen und Christopher Unzeitig verwandelte zur 1:0-Führung.

Ein paar Minuten vor dem Ende wurde Dingolfings Ohr für zwei Minuten des Eises verwiesen. Im Powerplay brachte Nicolas Neuber die Scheibe auf das Gästetor, Robin Berger stand goldrichtig und fälschte zum 2:0 ab. Nicht nur die Fans waren zu dem Zeitpunkt aus dem Häuschen, auch Berger ließ seinen Emotionen freien Lauf und heizte das Publikum gestenreich an. Schon zu diesem Zeitpunkt verabschiedete das Stadion den ERC mit stehenden Ovationen in die Pause.

Schlagabtausch im letzten Abschnitt

Im Schlussdrittel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Sonthofen arbeitete weiter konzentriert und mit unbändigem Siegeswillen. Die Gäste blieben gefährlich, doch meist hatte der bärenstarke Stadelmann die richtige Antwort parat. Bis drei Minuten vor dem Spielende, als EVD-Stürmer Kevin Aigners im Alleingang das 1:2-Anschlusstor erzielte.

Dingolfing war in den Schlussminuten noch angriffslustiger. Und so musste Sonthofen alle Register ziehen, um die Führung zu verteidigen. Die Gäste nahmen Goalie Jedrus vom Eis und erhöhten den Druck – bis David Mische die von Marc Sill harterkämpfte Scheibe im leeren Gäste-Tor zum 3:1-Sieg unterbrachte und das Stadion in einen Hexenkessel verwandelte.

Play-offs: So geht's weiter

Durch den Erfolg zog der ERC an Reichersbeuern vorbei, Haßfurt durch seinen Sieg aber wiederum an Sonthofen auf Rang drei. Deshalb starten die Oberallgäuer als Vierter der Meisterrunde am kommenden Freitag nun erneut gegen die „Isar Rats“ ins Halbfinale der Play-offs. Spielbeginn ist um 20 Uhr, ehe 46 Stunden später das Heimspiel der „Best-of-Three“-Serie ab 18 Uhr in Sonthofen steigt.

Play-offs sind nicht ligenübergreifend und werden durch die Teilnehmer der Aufstiegsrunde ausgespielt.