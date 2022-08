Erfolgreiches Rennwochenende für den Immenstädter Marco Fink

Der Immenstädter Marco Fink erkämpft sich auf dem Hockenheim Ring den zweiten Platz.

Für Marco Fink standen zuletzt die Rennen Nummer drei und vier auf dem Programm zur European Sports Car Challenge (SCC). Im vierten Rennen zeigte Fink beachtliche Leistungen und wurde Zweiter.

Die Wetterprognosen waren super, das gesamte Team voll motiviert und das Rennauto perfekt vorbereitet. Somit startete das Team Finksport optimal in das freie Training und das Qualifying zum ersten Rennen und der 37-jährige Immenstädter holte den dritten Startplatz.

Am Abend nahmen das Mechaniker-Trio um Peter Koch, Philippe Bühler und Thaddäus Zylinski noch einige Verbesserungen in der Abstimmung vor, denn das zweite Qualifying stand anschließend auf dem Plan. Diese Verbesserungen zeigten sogleich Wirkung und Marco Fink knüpfte bereits in der zweiten Runde an die Zeiten vom Vortag an. Leider währte die Freude nur kurz, da in Runde drei nach der Spitzkehre das Getriebe seinen Dienst quittierte.

Marco Fink kämpft sich von Startplatz vier nach vorne

In einer unglaublichen Teamleistung wurde daraufhin die komplette Hinterachse „abgeflanscht“ und ein Getriebewechsel vorgenommen, sodass Fink beim zweiten Rennen am Start stand.

Von Startplatz vier aus kämpfte sich Fink an Peter Kormann und Beni Hotz aus der Schweiz vorbei und es kam zu einem wahren Krimi: 30 Minuten lang hing der Schweizer an Finks Heck, der die Angriffe immer abwehrte. Am Schluss sicherte sich der Oberallgäuer den zweiten Platz mit 0,3 Sekunden Vorsprung auf Hotz. Der Sieg ging an Profifahrer Mirco Schultis, der seinen originalen LeMans Prototypen an den Start brachte.

„Das Rennen war einfach unglaublich und an Spannung nicht zu toppen. Beni und ich haben beide bis zur Zielfahne gekämpft wie Bären“, sagte Fink. Nach der Sommerpause ist die SCC zu Gast in Brno (Tschechien), wo gemeinsam mit der FIA Boss GP die Rennen fünf und sechs vom 9. bis 11. September ausgetragen werden.

