Erlösung oder Strohfeuer? So wollen die Sonthofer Volleys Unterhaching knacken

Die im Winter kriselnden AllgäuStrom Volleys Sonthofen hoffen auf die Wende. Samstag kommt Unterhaching zum Derby. Coach Müller setzt auf einen Trumpf.

25.02.2022 | Stand: 17:41 Uhr

Der Knoten ist offenbar rechtzeitig geplatzt. Pünktlich zum Bayern-Derby in der 3. Liga haben die AllgäuStrom Volleys Sonthofen in die Spur gefunden. Nach dem 3:1-Auswärtssieg in Eibelstadt empfangen die Oberallgäuerinnen am Samstag ab 19.30 Uhr den TSV Unterhaching in der Allgäu-Sporthalle in Sonthofen. „Der Sieg war unheimlich wichtig, gerade mit unserer Vorgeschichte. Da musste der Erfolg kommen, sonst wäre es richtig brenzlig geworden“, sagt Sonthofens Trainerin Vanessa Müller. Die 29-Jährige ist zwar nach ihrer Kreuzband-OP im Oktober nach wie vor zum Zusehen verdammt, weiß aber um die Wichtigkeit dieser Phase in der Saison. „Das war eine Erlösung für alle, die gezweifelt haben. Wir haben drei Punkte geholt, haben nicht wieder einen Rückschlag kassiert und haben gespürt, dass doch alles im Lot ist. Da wollen wir weitermachen.“

Drei Ex-Sonthoferinnen bei Unterhaching auf dem Feld

Dieses Unterfangen wird ein schweres gegen Unterhaching. Zwar haben die Sonthofer Volleys durch den jüngsten Sieg – dem ersten seit Mitte November, übrigens gegen Eibelstadt – wieder Selbstvertrauen getankt. Doch die Oberbayern kommen als Tabellenzweiter mit einem starken Team. Ein altbekanntes Trio steht bei den „Grün-Weißen“ auf dem Feld: Mit Julia Waldinger, Jelena Zulj und Caro Januschke (ehemals Tiegl) laufen am Samstag drei ehemalige Zweitliga-Spielerinnen wieder in Sonthofen auf. In Hachings renommiertem Bundesliga-Team schlägt übrigens Ben Thom auf, ehemaliger Co-Trainer und Ehemann der langjährigen Sonthofer Leistungsträgerin Hana Thom, auf.

Die Unterhachingerinnen starteten sensationell in die Spielzeit, feierten eine Mega-Serie von acht Siegen in Folge, mussten zuletzt aber Federn lassen. Gegen die Talentschmiede des SSV Dresden gab es eine 2:3-Niederlage, der nur eine Woche später eine herbe 0:3-Klatsche gegen den Sportbund München folgte. „Die sind unheimlich stark, eingespielt und haben ein paar erfahrene Spielerinnen aus der Zweiten Liga, die seit Jahren im Kern zusammen sind“, warnt Müller, ergänzt aber bissig: „Da erwarten wir jede Menge Druck. Aber wir wollen ihm standhalten.“

Bilderstrecke

Volleyball-Euphorie in Sonthofen

Dafür hat sie mit der spielenden Co-Trainerin Veronika Kettenbach in den vergangenen zwei Wochen mit dem Team gearbeitet. „Wir hatten intensive Trainings in der Woche, in denen wir die Schwachstellen bearbeitet haben: Annahme stärken und mehr Variabilität in den Angriff bekommen“, sagt Müller. „Dann hoffen wir, dass wir Haching ärgern und besiegen können. Es wird hart, aber das Team hat es drauf.“

Vanessa Müller: "Durststrecke war absehbar"

Immerhin sind die Volleys nach einem starken Auftakt mit vier Siegen aus den ersten Spielen bereits durch ein tiefes, wenn auch erwartbares, Tal gegangen: Es folgten vier Niederlagen, darunter die Lehrstunde im Hinspiel gegen Haching beim 0:3 Ende November. „Wir können zufrieden sein mit dem Verlauf. Für unsere erste Saison mit derart vielen jungen Spielerinnen, die noch in einem Entwicklungsprozess stecken, sind wir auf einem guten Weg“, sagt die 29-jährige Müller. „Und dass bei einer der jüngsten Mannschaften der Liga eine solche Flaute auftauchen kann, ist klar. Insofern war diese Durststrecke absehbar und auch nicht schlecht für den Lernprozess. Ich wäre aber froh, wenn es dabei bleibt.“

Inzwischen sei das Tal durchschritten, gerade beim jüngsten Sieg in Eibelstadt habe das Team einmal mehr „herausragende Moral“ gezeigt. Auch die nach und nach entspanntere personelle Lage fördert die mögliche Trendwende. Neben Müller fehlt am Samstag nur noch Emma Gröbl, die sich jüngst bei der Jugendmeisterschaft den rechten Zeigefinger ausgekugelt hat. „Die Stimmung ist gut und jeder freut sich auf das Spiel. Das Hinspiel ist nicht perfekt gelaufen, also haben wir etwas gutzumachen“, sagt Vanessa Müller: „Nach all den Pausen war es schwer, einen Rhythmus zu finden und den Wettkampf-Modus aufrechtzuhalten. Aber je näher das Heimspiel vor den eigenen Fans kommt, umso heißer sind die Mädels auf das Spiel.“

Regelungen für das Heimspiel der AllgäuStrom Volleys: 2G-Regel für den Zutritt – kostenfreier Eintritt für beide Partien (ab 19.30 Uhr 3. Liga, ab 16 Uhr Bayernliga-Spiel).