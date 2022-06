Erste Biografie über den Autor W. G. Sebald in Sonthofen vorgestellt

Die Britin Carole Angier stellt in Sonthofen ihre Biografie über W. G. Sebald vor. Es ist die erste über den Autor aus dem Allgäu und bietet neue Erkenntnisse.

12.06.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Eine erste Begegnung wirkt nach: „Das ist etwas ganz Wunderbares“, urteilte Carole Angier, als sie 1996 den Erzählband „Die Ausgewanderten“ von W. G. Sebald las. Das Werk des Wahlengländers, der 1944 in Wertach geboren wurde und 2001 im englischen Norfolk starb, war damals gerade in Großbritannien erschienen. Eine Zeitung, für die sie Rezensionen verfasste, habe ihr das Werk zugesandt, erzählt die 78-Jährige. Sie kannte den Autor damals nicht und begann nachzuforschen.

Vor Kurzem hat die Britin die erste Biografie über W. G. Sebald vorgelegt. In englischer Sprache: „Speak. Silence: In Search of W. G. Sebald“. Im Herbst soll das Buch auf Deutsch erscheinen unter dem Titel „W. G. Sebald – Nach der Stille“. Vorab hat sich jetzt Carole Angier in der Reihe „ Sonthofen entdeckt Geschichte“ im Sonthofer Haus Oberallgäu mit dem Sonthofer Literaturwissenschaftler Dr. Kay Wolfinger über den Schriftsteller W. G. Sebald unterhalten, der sie auf Anhieb so fasziniert hat, und die Biografie über ihn.

Ein charmanter Mann

Sie habe W. G. Sebald noch persönlich kennengelernt, erzählt Carole Angier. Nachdem ihr Interesse an dem Autor durch die Lektüre der „Ausgewanderten“ geweckt war, habe sie im Auftrag einer anderen Zeitung ein Interview mit ihm gemacht. Sie fuhr nach Norwich, wo er an der University of East Anglia unterrichtete. Er sei sehr groß gewesen, sehr gutaussehend, erinnert sie sich. Er habe auf sie wie ein typisch deutscher Mann gewirkt, obwohl er englisch gekleidet war. Er sei sehr charmant gewesen, sehr witzig. „Wir haben viel gelacht.“ Doch sei sein Humor dunkel gewesen. Aber auch seine wunderbare Stimme habe sie beeindruckt, erzählt Carole Angier. Die Folge war: „Ich habe jedes Wort geglaubt.“

"Auch Fiktionen erzählt"

Erst durch ihre Forschungen habe sie herausgefunden, dass er ihr damals zwar ehrlich über seine Familie Auskunft gegeben habe, aber über seine Werke „auch Fiktionen erzählt“ habe. Er habe ihr Details anvertraut, die sich durch die Forschung als „nicht realistisch“ herausgestellt haben. In seinen Werken, die sich vor allem traumatisierten, entwurzelten Menschen und den Folgen der Nazi-Diktatur widmen, sucht Sebald immer die Nähe zur Dokumentation. So stellte er zum Beispiel das Vorbild für die Titelfigur seiner ersten Erzählung in den „Ausgewanderten“, Dr. Henry Selwyn, als einen jüdischen Flüchtling dar. In Wirklichkeit sei das Vorbild ein englischer Gentleman gewesen. Der erste Jude, den Sebald persönlich kennengelernt habe, sei sein Vermieter in Manchester gewesen, der vor den Nazis aus München geflohen sei, sagt Carole Angier.

Spiel mit Fiktion und Wirklichkeit

W. G. Sebald wollte sich bei seinen Werken nicht in die Karten schauen lassen. Er wollte, dass die Leser glauben, dass die Figuren in seinen Erzählungen und Romanen alle echt waren, vermutet Carole Angier. Sebald spiele in seinen Werken immer mit Fiktion und Wirklichkeit. So sei etwa die Titelfigur der zweiten Erzählung in den „Ausgewanderten“, Paul Bereyter, eine Mischung aus dem geschätzten Sonthofer Lehrer Achim Müller und dem verehrten Philosophen Ludwig Wittgenstein, der ebenfalls eine Zeit lang als Volksschullehrer tätig war.

Drei Kapitel entstanden in Sonthofen

Sechs Jahre habe sie an der Biografie gearbeitet, erzählt Carole Angier. Drei Kapitel entstanden davon sogar in Sonthofen. Denn eine Jugendfreundin Sebalds habe ihr dreimal jeweils für längere Zeit ihr Haus überlassen. Es sei das „reine Glück“ gewesen, in der Stadt zu arbeiten, in der Sebald aufgewachsen sei. Durch Carole Angiers umfangreiche Forschungen im Allgäu dringe das Buch tief ein in die Ortsgeschichte von Wertach und Sonthofen, wobei viele Zeitzeugen zu Wort kommen, erklärt Kay Wolfinger. Wertach werde dabei immer mit der Erinnerung an den geliebten Großvater verknüpft, der in dem sensiblen W. G. Sebald die Liebe zur Natur und zur Literatur geweckt habe, Sonthofen dagegen mit dem Vater, einem Soldaten, der die Nazi-Zeit nicht hinterfragt habe und zu dem W. G. Sebald ein schwieriges Verhältnis gehabt habe. Aus diesem Zwiespalt entstehe die Ambivalenz, wie Sebald seine Heimat sieht und beschreibt.

Spannend wie ein Krimi

Carole Angier, deren Eltern als Wiener Juden 1938 vor den Nationalsozialisten nach England flüchteten, wurde 1943 in London geboren, wuchs in Kanada auf und kehrte mit 21 Jahren nach Großbritannien zurück. Ihre Sebald-Biografie zeichne sich durch einen leicht verständlichen, erzählerischen Ton aus, würdigt Kay Wolfinger das Werk. Zwei Kostproben, die Carole Angier im Original liest und Kay Wolfinger in der deutschen Übersetzung von Andreas Wirthensohn – verdeutlichen, was die Autorin will: Leben und Werk von W. G. Sebald so spannend zu erzählen wie einen Krimi.

Biografie: Carole Angier: W. G. Sebald - Nach der Stille“, Hanser-Literaturverlag, Preis 38 Euro. Geplanter Erscheinungstermin: 24. Oktober.

Carole Angiers Biografie über W. G. Sebald erscheint im Herbst im Hanser-Verlag.

Der Schriftsteller W. G. Sebald

