Mehr Schnee als erwartet: Die ersten Ski-Lifte im Allgäu öffnen

Wegen des regen Schneefalls will die Söllereckbahn in Oberstdorf am Donnerstag in die Ski-Saison starten. Drei weitere Lifte sollen diese Woche folgen.

28.11.2023 | Stand: 12:01 Uhr

Wegen der Schneefälle in den vergangenen Tagen ziehen die Bergbahnen im Oberallgäu den Saisonstart vor: Die Söllereckbahn in Oberstdorf macht am Donnerstag, 30. November, den Anfang. Der Neuschnee der letzten Tage sowie die Schneeprognosen fürs Wochenende und der große Einsatz der Mitarbeiter ermöglichen einen frühzeitigen Saisonstart am Söllereck, teilen die Oberstdorf-Kleinwalsertal-Bergbahnen am Montag mit.

Ursprünglich sollte die Wintersaison erst am 15. Dezember anlaufen. Für Winterwanderer sind der Panoramaweg und weitere Winterwanderwege bereits präpariert. Die weiteren Skigebiete in Oberstdorf und dem Kleinwalsertal ziehen voraussichtlich am 8. Dezember nach.

Das Söllereck macht den Anfang - weitere Skigebiete im Allgäu folgen

Noch diese Woche, am Freitag, 1. Dezember, beginnt die Skisaison auch in Grasgehren bei Obermaiselstein: Dort laufen bis Sonntag von 8.30 bis 16 Uhr die Hörnle-Lifte. Die Hörnerbahn in Bolsterlang startet dann am Wochenende in den Skibetrieb: Samstag und Sonntag, 2. und 3. Dezember, sind Hörnerbahn und Weiherkopflift in Betrieb, teilt das Unternehmen mit.

Fünf Skifahrer lassen sich von der Weiherkopfbahn auf den Gipfel fahren. Die Hörnerlifte wollen ebenfalls diese Woche öffnen. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Freuen dürfen sich Skifahrer und vor allem Wintersportfans mit Kindern über offene Lifte in Eschach bei Buchenberg. Die zwei Schwärzenlifte und die Kinderlifte öffnen ebenfalls am 1. Dezember. Das Skigebiet nahe Kempten zeichnet sich durch seine Familienfreundlichkeit aus: Drei von fünf Liften sind Kinderlifte - mit Transportband und in eher flachem Terrain.

Drei von fünf Liften in Eschach sind speziell für Kinder geeignet. Bild: Schwärzenlifte (Archivbild)

Gibt es Ski-Wetter im Allgäu diese Woche?

Am Dienstag liegt die Schneefallgrenze laut Deutschem Wetterdienst im Allgäu bei 800 Metern. In den tieferen Lagen, wie etwa in Kempten schneit es tagsüber. Bis etwa 1000 Meter sollen rund fünf Zentimeter Neuschnee fallen. Geht man allerdings weiter in die Allgäuer Alpen, wird das Schneetreiben dichter. Bis zu 20 Zentimeter sollen dort in Staulagen fallen. Bis zum Wochenende hin soll es weiter leicht, aber relativ konstant schneien. Wie das Wochenendwetter sich dann zum Skifahren eignet, können Sie in unserem 7-Tage-Wetter lesen.

Für begeisterte Skifahrer gibt es im Allgäuer Alpenraum und darüber hinaus viele Kombi-Angebote und Saison-Tickets. Die Preise für solche Angebote wirken auch angesichts der gestiegenen Preise für Tagestickets satt. Doch ab wann sich solche Angebote lohnen haben wir in einem Artikel anhand von vier Beispielen durchgerechnet.

