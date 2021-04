Erstkommunionen im Oberallgäu wegen Corona verschoben

Am Weißen Sonntag empfangen Kinder normalerweise die Erstkommunion, doch dieses Jahr wird die Feier erneut verschoben. Die neunjährige Emma freut sich trotzdem.

Eigentlich fänden an diesem Weißen Sonntag die Gottesdienste zur Erstkommunion statt. Doch wie so vieles läuft auch das heilige Sakrament dieses Jahr anders ab als sonst. Die Pfarreiengemeinschaft Oberstdorf hat die Gottesdienste auf Juli verlegt. „Das haben wir schon vor einer Weile gemacht, weil es absehbar war, dass wir mit der Vorbereitung nicht hinkommen“, sagt Pastoralreferentin Nicola Traskalik. Den Kindern fehlten die Treffen in der Gruppe. Zwar mache Traskalik Videokonferenzen, um mit den Kindern in Kontakt zu bleiben, aber dennoch brauche es die Treffen.

Die neunjährige Emma fand die Online-Vorbereitung auf die Kommunion ganz schön

Die neunjährige Emma Fäßler freut sich auf ihre Erstkommunion: „Im Juli find’ ich’s toll, weil da ist es wärmer.“ Auch die Vorbereitung mit den Videokonferenzen habe sie ganz schön gefunden. „Sie kennt es allerdings auch nicht anders“, sagt Mutter Regine, denn Emma habe keine größeren Geschwister. Die Vorbereitung geht in den nächsten Wochen weiter. „Die Kommunionskerzen müssen wir noch basteln“, sagt Fäßler. Die meisten anderen Kommunionskinder habe Emma schon vorher gekannt. Von denen habe sich keines von der Erstkommunion abgemeldet. Das bestätigt auch Traskalik.

Bei den Gottesdiensten an den vier Sonntagen im Juli sollen die Kinder in Gruppen von maximal sieben aufgeteilt werden. Die Angehörigen sollen in der Kirche mit Abstand sitzen und der Gesang fällt aus. Soweit die bisherigen Regeln. Mit welchen Bestimmungen dann tatsächlich geplant werden muss, weiß niemand. „Im Moment müsste man Hellseher sein“, sagt Traskalik. Auch die Beichtvorbereitung ist auf die Zeit nach den Pfingstferien verschoben. „Wir hoffen, dass wir die Kinder dazu treffen können“, sagt Traskalik. Das könne man „nicht online oder mit einem Zettel“ machen. Aber: „Ich bin sehr optimistisch, dass wir im Juli die Erstkommunionen feiern können.“

Auch in Sonthofen wurden die Erstkommunionen verschoben

Nicht ganz so weit verschoben hat den Gottesdienst die Pfarreiengemeinschaft Sonthofen-Süd. In Altstädten findet er am 13. Mai und in Sonthofen am 16. Mai statt. Ähnlich wie in Oberstdorf sollen die Kinder auch in der Kreisstadt laut Pfarrsekretärin Gabi Nast-Kolb in jeweils zwei Gruppen von fünf bis acht Kindern aufgeteilt werden. So könnten beide Gruppen der zwei Gemeinden nacheinander die Kommunion feiern. Natürlich mit Abstand und FFP2-Maske. Auf eventuelle weitere Bestimmungen müsse man schnell reagieren. „Im Zweifelsfall müssen wir noch mal verschieben“, sagt Nast-Kolb. Positiv sieht sie die Vorbereitung der Kommunionskinder: „Da sind die Eltern sehr in der Verantwortung und nehmen das auch ernst.“

