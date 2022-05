„Es gibt immer einen Weg“: Autorin gibt Lebenstipps in Oberstaufen

Autorin Gela Allmann will Menschen Mut machen, die Tiefen des Lebens zu meistern. Beim Literaturfestival berichtet sie in Oberstaufen über ihre Erfahrungen.

28.05.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Ihr Therapeut musste sie bremsen, ein Arzt erklärte den ungewöhnlichen Genesungsfortschritt mit ihrem starken Willen. Gela Allmann war bei einem Fotoshooting in Island 800 Meter in die Tiefe gestürzt. Ihr Körper „ziemlich Matsch“, die Chance, jemals wieder Berglauf oder Skibergsteigen frönen zu können, gegen Null. Doch die junge Frau kämpft sich eisern, bis an alle Grenzen, mit enormer Willenskraft zurück ins Leben, zurück in den Hochleistungssport, auf die Ski, zum Gipfelglück.

"Alles, was Du brauchst, ist in Dir"

Ihr Glück möchte Gela Allmann teilen, ermutigen, Tiefen des Lebens zu verlassen: Das Buch „Fight. Smile. Love.“ erläutert auf 256 Seiten den von ihr dazu entwickelten 13-Punkte-Plan. Ihr Credo (und persönliche Erfahrung): „Alles, was Du brauchst, ist in Dir“. Wenn man sie in Oberstaufen beim Allgäuer Literaturfestival bei ihrer energiegeladenen lebensfrohen Präsentation, mit geradezu missionarischem Eifer, geübter Rhetorik und geschickter „Didaktik“ erlebt, erscheint ihre Absicht glaubwürdig, den Menschen zu zeigen, dass sie nie aufgeben dürfen.

Überbordende Freude

„Ich möchte sie inspirieren, immer weiter zu kämpfen, ihnen zeigen, dass es immer einen Weg gibt“, sagt Allmann, blendet zum „Beweis“ ihre Krankenbilder ein, die überbordende Freude, als sie ihre ersten sportlichen Erfolge feiern kann. Allmanns 13-Punkte-Plan aus Kampf, Liebe und Lächeln, gibt sich als schlüssig kombiniertes Konglomerat aus bekannten Thesen von Psychologen und Motivationstrainern, zu denen sie sich seit geraumer Zeit zählt. Angereichert durch ihre Erfahrungen mit der Bewältigung des lebensbedrohlichen Unfalls, aufgepeppt mit einem strahlenden Lächeln, mit Herzblut, Weltanschauung, Haltung.

Spannende Reise zu sich selbst

„Fight. Smile. Love.“ kann zu einer spannenden Reise zu sich selbst verhelfen, Lebensqualität steigern. Auch wenn dieses (Sach-)Buch vom Prädikat „Literaturfestival“ großzügige Ausdeutung verlangt.

Das Allgäuer Literaturfestival.

