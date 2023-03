Sonthofer Kindergarten erhält Europa-Urkunde

Die evangelische Johannis-Einrichtung erhält als erste und bisher einzige in Bayern eine hohe Auszeichnung. Wie diese Ehrung begründet wird.

Das gab es noch nie: Zum ersten Mal in der Geschichte des Freistaats erhält ein Kindergarten die Europa-Urkunde. Ausgezeichnet wird der evangelische Kindergarten Johannis in Sonthofen. Zur Übergabe der Urkunde reisen am kommenden Dienstag, 21. März, zwei Vertreterinnen der Staatsregierung an: Familienministerin Ulrike Scharf und Europaministerin Melanie Huml. „Eine besondere Ehre“, freute sich Susanne Beckers, Geschäftsleiterin der evangelischen Kitas in Sonthofen. Seit 2018 nimmt der Kindergarten an „Erasmus+“ teil, einem Förderprogramm der Europäischen Union. Erstmals konnten sich 2022 neben Schulen auch bayerische Kindertageseinrichtungen beim Familienministerium um die Europa-Urkunde bewerben.

Kindergarten Johannis in Sonthofen erhält Europa-Urkunde

Die Johannis-Kinder und ihre Betreuerinnen hatten bislang Kontakte zu anderen Bildungseinrichtungen in Finnland, Estland, Griechenland, Rumänien, Österreich und Polen. Die Beziehungen waren durch gegenseitige Hospitationen geprägt. Der Erfahrungsaustausch galt unter anderem dem Thema „Ganztagsbetreuung von Kindergarten- und Schulkindern“. Internationale Diskussionen und Treffen gab es auch zum Thema, wie Kindergartenkinder aus einem anderen Land an die deutsche Sprache und Kultur herangeführt werden können. Dazu fand unter anderem ein Besuch der Neuen Schule Athen, einer deutsch-griechischen Grundschule, und des Kindergartens Klaabu aus Estland statt.

Von Anfang an hat sich der Johannis-Kindergarten dem Ziel der inklusiven Ganztagsbetreuung verschrieben. Das heißt: Kinder mit Behinderungen oder mit unterschiedlicher kultureller und sprachlicher Herkunft werden in der Einrichtung gemeinsam betreut. So haben von den 120 kleinen Besuchern über 40 Prozent einen Migrationshintergrund, sagt Beckers (55). „21 Nationen sind vertreten.“ Der Kindergarten sei in Bayern nach wie vor der Einzige, der an dem „Erasmus+“-Programm teilnehme. „Die Antragstellung auf 30 Seiten ist sehr anspruchsvoll“, berichtet die Geschäftsleiterin. Maximal können 100 Punkte mit den vorgeschlagenen Maßnahmen erreicht werden. „Wir haben 96 erreicht.“ Die finanzielle Förderung ist von der Punktezahl abhängig.

Auszeichnung als "Wertschätzung unserer Arbeit"

Die Auszeichnung für das europäische Engagement sieht Beckers als „Wertschätzung unserer Arbeit“, die sogar in München anerkannt werde. Dankbar ist sie für die Unterstützung durch Thomas Gehring, den bildungspolitischen Sprecher der Grünen im Landtag. Er habe bei der Auftaktveranstaltung im Jahr 2019 ein Grußwort gehalten und sie gebeten, ihn auf dem Laufenden zu halten. „Ich habe immer eine Antwort bekommen.“

Beim Besuch in Sonthofen haben die Ministerinnen eine weitere Urkunde im Gepäck: Der Johannis-Kindergarten ist jetzt offiziell als QueB-Bewegungs-Kita zertifiziert. QueB steht für „Qualität mit und durch Bewegung in Kitas“. Susanne Beckers: „Ein Mangel an Bewegung – wie gerade auch während der Pandemie – kann zu empfindlichen Störungen der motorischen und psychosozialen Entwicklung der Kinder führen.“ So habe sie im Garten eine Bewegungsbaustelle einrichten lassen, auf der die Kinder selbstständig experimentieren und sich ausprobieren können. Auch hier gibt es einen internationalen Austausch: Als Nächstes steht eine Reise nach Finnland zum Thema „Bewegtes Lernen“ an.

