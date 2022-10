Europas Bester! Marco Fink gewinnt Sports-Car-Challenge

Der 37-jährige Immenstädter Marco Fink siegt erneut in der europaweiten Serie. Beim Finale in Mugello genügt ihm Rang zwei.

27.10.2022 | Stand: 08:46 Uhr

Marco Fink hat sich erneut die Krone aufgesetzt. Der Immenstädter Motorsportler hat nach dem Triumph 2021 auch heuer die Meisterschaft in der European Sports-Car-Challenge geholt.

In einem mitreißenden Herzschlagfinale sicherte sich der 37-Jährige beim Peroni Race-Weekend in Mugello in seinem PRC BMW V8 den zweiten Rang hinter Profifahrer Swen Barth, der viele Jahre erfolgreich in der ADAC GT Masters unterwegs war.

Von Startplatz vier aus kämpfte sich Marco Fink an den zwei Sportwagenfahrern aus Italien nach vorn und wehrte sich über zehn Runden gegen die Angriffe der Verfolger. Durch konstante Rundenzeiten setzte sich Fink danach immer mehr ab und fuhr letzten Endes als Zweitplatzierter durchs Ziel. Barth gelang ein souveräner Start-Ziel-Sieg.

Marco Fink: "DIe Anspannung war enorm hoch"

Am Ende reichten dem Team „Fink Motorsport“ die 22 Punkte für den zweiten Rang, um in Sachen Meistertitel den „Sack zuzumachen“. Somit feierte Fink mit der Crew um Peter Koch, Philippe Bühler und Thaddäus Zylinski das Double in der Toskana.

„Die Anspannung war enorm hoch, da wir in Mugello noch nie gefahren sind“, sagte Fink. „Am Ende waren es nur sechs Punkte, die uns den Titel beschert haben. Peter, Philippe und Thaddäus haben das Auto wieder einmal perfekt vorbereitet und mir das passende Setup zur Verfügung gestellt. Ich bin mehr als Stolz auf diesen großartigen Teamgeist.“

Lesen Sie auch

Sportverein aus Oberreute Läufer des SV Oberreute verteidigen Titel beim Mega-Event Grüntenstafette

Für Marco Fink geht es nun bis April in die Winterpause.