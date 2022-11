Neuer Pfarrer im Kleinwalsertal: David Metzger will die Menschen erst mal wahrnehmen

David Metzger ist neuer evangelischer Pfarrer im Kleinwalsertal. Er will Räume für Begegnungen schaffen. Was er in seiner Freizeit unternimmt.

David Metzger ist der neue evangelische Pfarrer im Kleinwalsertal. Er hat seine Arbeit zum 15. November aufgenommen. Im Interview erklärt er, warum er Pfarrer geworden ist und was ihn an der Tätigkeit fasziniert.

Was hat Sie bewogen, den Beruf des Pfarrers zu ergreifen?

Metzger: Ich bin in der Jugendarbeit der Landeskirchlichen Gemeinschaft groß geworden und war dort schon als Jugendlicher auch Mitarbeiter. Die Arbeit mit anderen für Menschen ist so ein Beweggrund für den Beruf des Pfarrers. Dazu kommt, dass ich mich gerne mit den Inhalten der Bibel und ihre Anwendung auf das eigene Leben beschäftige. Ein weiterer Grund ist die Vielfältigkeit der Arbeit. Als Pfarrer kommt man mit Menschen aller Lebenssituationen und Lebensstationen in Kontakt. Bei klassischen Gottesdiensten, bei Taufen oder Hochzeiten, in der Schule oder auch am Krankenbett.

Was gefällt Ihnen an Ihrer Tätigkeit?

Metzger: Mich freut es, gemeinsam mit Menschen zu überlegen, was Glauben mit dem eigenen Leben zu tun hat. Christsein heißt für mich, auch einer Gemeinschaft anderer Christen zugehörig zu sein. Glaube funktioniert über lange Zeit nicht nur allein. Hier möchte ich als Pfarrer Räume für Begegnungen und Gespräche schaffen.

Metzger will Gemeindearbeit und Erlebnispädagogik verbinden

Warum haben Sie sich für das Kleinwalsertal entschieden?

Metzger: In der Erlebnispädagogik habe ich die Berge und die Natur nochmal tiefer entdeckt. Seitdem gehe ich, so oft es geht, wandern und auf Bergtouren. Somit lockt im Kleinwalsertal natürlich die Bergwelt. Spannend finde ich im Kleinwalsertal die Verbindung der klassischen Aufgaben als Gemeindepfarrer mit den Aufgaben der regionalen Tourismusarbeit. Ich kann also Bekanntes aus der Gemeindearbeit fortführen und mit der Seite der Erlebnispädagogik ausbauen.

Was haben sie sich für Ihre Arbeit im Tal vorgenommen?

Metzger: Zunächst einmal ankommen. Das heißt für mich: Hören und Wahrnehmen der Menschen vor Ort. Daraus können dann gemeinsam Angebote entstehen, die sich am Bedarf der Menschen orientieren. Weiter müssen wir gemeinsam schauen, wo es Wandel braucht. Wandel in der Kirche wird und muss es immer geben. Zu jeder Zeit. Also kann nicht einfach jedes Angebot aus anderen Gemeinden übernommen werden. Somit weiß ich jetzt noch nicht, ob die Menschen hier eine Taizé-Andacht oder einen Besinnungsspaziergang oder einen Kirchenkaffee brauchen. Dazu stehen auch die Veränderungen der Struktur unserer Kirche an. Konkret heißt das: Wie gehen wir in den Gemeinden damit um, dass es in Zukunft weniger Pfarrstellen und Pfarrer und Pfarrerinnen gibt. Verwalten wir weiter, bis nichts mehr geht oder bauen wir schon jetzt tragfähige Synergien und Kooperationen? Die Tourismusarbeit im Kleinwalsertal und Oberstdorf geben hier gelingende Beispiele.

Neuer Pfarrer im Kleinwalsertal will Tourismus-Themen angehen

Wo liegen Ihre Schwerpunkte?

Metzger: In der Gemeindearbeit sicherlich auf den Gottesdiensten und Kasualien im Tal. Dazu will ich Ansprechpartner für die Menschen hier sein. Zweitens gilt es, die Entwicklung des Landesstellenplans umzusetzen, der die Region mit Oberstdorf enger verknüpft, da 2024 eine Pfarrstelle wegfallen wird. Deswegen ist meine Stelle schon jetzt offiziell mit einem halben Dienstauftrag für die Tourismusarbeit ausgeschrieben. Dieser wird 2024 sogar auf eine Drei-Viertel-Stelle aufgestockt. Und damit ergibt sich der dritte Schwerpunkt: Wie kann ich die Tourismusarbeit im Tal und in Kooperation mit Oberstdorf das Gemeindeleben vor Ort bereichern?

Wer unterstützt Sie in Ihrer Arbeit?

Metzger: Bisher durfte ich in den Vorgesprächen vielfältige Hilfe von meinen Kollegen in Oberstdorf und Fischen erfahren. In der Arbeit wird es Kooperationen, zum Beispiel gemeinsame Konfirmandenarbeit und Kanzeltausch geben. Auch haben die Menschen im Kirchenvorstand und insbesondere die Vertreter und Vertreterinnen des Kleinwalsertals Hilfe angeboten. Hier fühle ich mich willkommen. Ich wünsche mir, die gute Ökumene im Tal weiterzuführen und auch mit der politischen Kommune im Austausch zu bleiben. Ebenso wünsche ich, mir Synergien in der Tourismusarbeit des Tales mit der Kirche zu schaffen.

Das macht der neue evangelische Pfarrer in seiner Freizeit

Wie lautet Ihr persönlicher Leitfaden für Ihre seelsorgerische Tätigkeit?

Metzger: Für den Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin Zeit haben und darauf vertrauen, dass mir Gott die richtigen Worte zur nötigen Zeit schenkt. In der Ausbildung ist mir der Satz wichtig geworden: „Du gehst nie allein in ein Krankenzimmer.“

Was unternehmen Sie in Ihrer Freizeit?

Metzger: Ich bin gerne im Berg unterwegs. Im August habe ich meine erste Alpenüberquerung geschafft, von Lienz an den Königssee. Im Winter werde ich sicher auf der Skipiste anzutreffen sein. Dazu spiele ich Gitarre und singe gerne. Wenn das Wetter passt, fahre ich auch Motorrad.

Zur Person: Der neue Kleinwalsertaler Pfarrer David Metzger wurde 1985 in Nürnberg geboren. Er studierte Theologie in Erlangen. Das Vikariat, das heißt, die praktische Ausbildungszeit, absolvierte er in Weißenhorn (Neu-Ulm). Von Februar bis Juli 2018 erfolgte eine Ausbildung zum Erlebnispädagogen im Bayerischen Wald. Von 2018 bis 2022 besetzte er die zweite Pfarrstelle in der Gesamtkirchengemeinde Schwabmünchen.

