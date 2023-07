Radelnd auf Streife - darauf achten die Polizisten am Alpsee

Die Polizei Immenstadt schickt ihre Beamten in Fahrraduniform an den Großen Alpsee. Was Ziel und Aufgabe der Polizisten ist.

22.07.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Die Immenstädter Polizei fährt wieder mit dem Rad. Mehrere Polizeibeamte haben eine Fahrraduniform und gehen seit Kurzem mit dem Fahrrad auf Streife, teilt die Polizeiinspektion (PI) Immenstadt mit. Das gab es schon zweimal in lokalen Pilotversuchen, die wieder eingestellt wurden. Angesichts der vielen Radfahrer und E-Bike-Fahrer kommen die radelnden Polizisten nun aber bayernweit zum Einsatz.

