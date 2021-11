Familien-Sportpark mit Pumptrack in Oberstdorf geplant

Verschiedene Pumptracks, Bike- und Skateparks (wie hier in Betzigau) sind in der Region entstanden (Bild links). Jetzt soll am Nordic Zentrum im Ried (unten rechts) eine Anlage entstehen. Die Darstellung des Projekts (oben rechts) ist nur beispielhaft. Der Standort wird nicht direkt am Gebäude sein, sondern auf der anderen Seite der Rollerbahn. Die Parkplätze bleiben unberührt.