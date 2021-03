Familienstreit in Ofterschwang eskaliert - Polizeibeamte überwältigen Sohn mit Pfefferspray

Die Polizei musste bei einem Familienstreit in Ofterschwang eingreifen. Der 27-jährige Sohn bedrohte und beleidigte seine Mutter und die Beamten.

Ein Familienstreit ist am Samstagabend in Sigishofen in Ofterschwang eskaliert. Eine Mutter und ihr 27-jähriger Sohn, der zur Zeit bei ihr wohnt, gerieten aneinander und beschimpften sich, berichtet die Polizei. Der junge Mann drohte dabei an, dass er jemanden verletzten wolle.

Laut Polizei befand er sich in einem "psychischen Ausnahmezustand", weswegen der Lebensgefährte der Mutter die Polizei verständigte. Über die Sprechanlage der Haustüre beleidigte der Sohn die Beamten und verweigerte ihnen, das Haus zu betreten. Die Mutter schrie im Haus um Hilfe, weil der Sohn angeblich eine Waffe bei sich trug.

Polizeibeamte überwältigen den Mann mit Pfefferspray

Daraufhin brachen die Beamten die Eingangstüre auf. Der 27-Jährige versteckte seine Hand hinter seinem Rücken und ging auf die Polizisten zu. Mit Pfefferspray überwältigten sie den jungen Mann. Keiner der Beteiligten wurde verletzt. Der 27-Jährige wurde wegen seines psychischen Zustandes in ein Krankenhaus gebracht.

Die Beamten durchsuchten das Zimmer des Sohnes. Dabei fanden sie ein längliches Werkzeug, das die Mutter für die Waffe gehalten hatte, und mehrere Gramm Amphetamin. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Beleidigung, Verdacht auf Wiederstand gegen Beamte, Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz gegen den Mann.

