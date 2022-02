Fanni putzt sich: Autorin erzählt in Immenstadt vom Ausbrechen aus dem Alltag

Karin Peschka liest in Immenstadt aus ihrem Roman „Putzt euch, tanzt, lacht“. Er erzählt von einer Frau, die aus ihrem Alltag ausbricht und Verrücktes erlebt.

30.01.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Fanni bricht aus, mit 58 Jahren. Ihr Leben ist wohl geordnet: Sie arbeitet in einem Supermarkt auf dem Land, der Mann hat nur noch ein paar Jahre bis zu seinem Ruhestand, die Kinder sind erwachsen. Doch Fanni fühlt sich eingesperrt, sie setzt sich in ihr Auto und fährt los. Unterwegs schließt sie neue Bekanntschaften mit sehr unterschiedlichen Personen, mit denen sie dann auf der Alm ihrer Eltern eine Art Wohngemeinschaft gründet.

Fannis Weg schildert die österreichische, mehrfach ausgezeichnete Autorin Karin Peschka in ihrem Roman „Putzt euch, tanzt, lacht“. Aus ihrem Buch liest sie am Donnerstag 3. Februar, im Literaturhaus Allgäu. Mit ihr sprach Veronika Krull.

Hat Corona bei der Wahl des Themas eine Rolle gespielt?

Karin Peschka: Als ich im Jänner 2018 mit der Arbeit am Roman begonnen habe, war Corona noch kein Thema. Anfang 2020 und später konnte ich das fertige Buch bei einigen Lesungen präsentieren. Viele Kollegen und Kolleginnen hatten dieses Glück nicht, sehr viele Termine wurden verschoben oder gleich ganz abgesagt.

In welche Kategorie passt die Geschichte: Ist es ein Heimatroman, ein Entwicklungsroman oder ein Schelmenroman? Oder von allem etwas?

Peschka: Ich finde es nett, dass Sie auch den Schelmenroman ins Spiel bringen. Ja, warum nicht? Eine gewisse Verrücktheit kann man den Figuren im Buch zusprechen. Wahrscheinlich ist sie für die Entwicklung der handelnden Personen nicht unwesentlich. Und da sich alles um Heimat dreht (vor allem die, die man mit sich herumträgt), bin ich auch mit dieser Kategorie einverstanden. Generell sehe ich das gelassen: Wer eine Schublade haben möchte, der wird für sich die richtige finden.

Wie kamen Sie auf den Titel?

Peschka: „Putzt euch, tanzt, lacht“ ist in einer alten Reclam-Ausgabe die deutsche Übersetzung einer Verszeile aus Arthur Rimbauds „Illuminations“: „Parez-vous, dansez, riez.“ Dieses Büchlein spielt im Roman eine kleine Rolle. „Putzt euch“ bedeutet im Österreichischen nicht nur die Aufforderung, sich „herauszuputzen“, sondern auch, zu verschwinden. Diese doppelte Bedeutung erschien mir als Titel für den Roman sehr passend.

Viel diskutiert wird derzeit die Gendersprache. Wie weit haben Sie „mitgegendert“?

Peschka: Ich habe bei einigen jüngeren Kolleginnen und Kollegen bemerkt, dass manche von ihnen auch im literarischen Schreiben auf korrektes Gendern achten. Selbst denke ich bei dieser Art des Schreibens nicht bewusst daran, sondern wähle die jeweilige Form eher spontan und achte generell auf Ausgewogenheit.

Viele Kritiker haben Ihr Buch positiv beurteilt. Spielt das für Sie eine Rolle?

Peschka: Positive Rückmeldungen sind immer schön und eine Bestätigung, dass sich die Geschichte auch anderen erzählt. Nicht nur mir selbst, während ich daran arbeite. Außerdem: Der Ton macht die Kritik. Eine gut geschriebene Rezension ist eine Freude.

Wie reagieren die Besucher auf Ihre Lesungen?

Peschka: Zumeist sehr wohlwollend.

Lesung Karin Peschka stellt ihren Roman „Putzt euch, tanzt, lacht“ am Donnerstag, 3. Februar, um 19.30 Uhr im „Literaturhaus Allgäu“ in Immenstadt. Karten können unter der Telefonnummer: 08323/9988-501 oder per E-Mail:

literaturhaus@immenstadt.de vorbestellt werden. Es gilt die 2G-Plus- Regel.

