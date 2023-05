Faszinierend und erschreckend zugleich: Grenzerfahrungen im Kunsthaus Oberstdorf

Die Malerin Kwang Lee beschwört im Oberstdorfer Kunsthaus Villa Jauss Schmerz und Hoffnung, der Bildhauer Friedemann Grieshaber zeigt kühle Konstrukte.

Wie sieht sich der Mensch? Vielleicht als Affe? Vielleicht als nackte Existenz, eingebunden in Zwänge? Diese beiden Möglichkeiten einer Selbstsicht bietet jedenfalls die Malerin Kwang Lee in Gemälden, die sie mit dem gleichen Titel versieht: „Der Spiegel“. Im Oberstdorfer Kunsthaus Villa Jauss lenken sie jetzt den Blick auf sich und verführen im Aufgang zu den oberen Stockwerken, sich in die Bilderwelten der in Korea geborenen Künstlerin und Lüpertz-Schülerin zu vertiefen.

Dazwischen finden sich immer wieder Skulpturen, die mit ihrer konstruierten Strenge sich von diesen Gemälden abheben. Diese dreidimensionalen Arbeiten aus Bronze, Eisen oder Beton stammen von Friedemann Grieshaber. Sie bilden nicht nur einen Gegenpol zu den Gemälden, sondern weiten den Gedankenraum. Erzählen die Bilder von den Emotionen des Menschen, verweisen die Skulpturen auf dessen Errungenschaften. Faszinierend und erschreckend zugleich scheinen beide.

Eine geordnete Welt?

Im Erdgeschoss des Kunsthauses empfangen zunächst die Skulpturen mit ihrer geometrischen Strenge die Besucherin oder den Besucher. In ihrer Variation einfacher Formen gaukeln sie ihr oder ihm eine geordnete Welt vor. Doch die einfachen Bausteine, die der Architektur entlehnt sind, fügen sich zu immer komplexeren Gebilden: zu Bauwerken, zu ganzen Stadtbildern oder burgähnlichen Anlagen, zu Statuen, die immer wieder an versteinerte menschliche Vorbilder erinnern: an thronende Pharaonen, an zu tierähnlichen Wesen mutierte Gestalten, an skurril überspitzte Zerrbilder.

Die Vielfalt der Variation

Wie von einem spielenden, fantasiebegabten Kind scheinen die immer gleichen Grundbausteine zusammengesetzt, eröffnen in ihrer Variationsbreite eine große Vielfalt und werfen doch einen kritischen Blick auf den Konstrukteur Mensch: Wo bleiben die natürlich gewachsenen Strukturen in dieser künstlich geschaffenen Welt? In „Wolkenheim III“ werden sie als einfach konstruiertes Haus zwischen zwei scheinbar vor dunklem Gewölk überquellenden und in der Form unbezwingbarer Gebilde als Illusion entlarvt.

Die Grenzen des Menschen

Auch einfache Aquarelle wie etwa „Präzise Ungenauigkeit“ zeigen die Grenzen der vom Menschenhand geschaffenen künstlichen Exaktheit auf: Die Lehne eines Stuhls wirkt wie von zittriger Hand gezeichnet inmitten geometrischer Linien. Wie kann sich auch der Mensch vermessen, klare Konstrukte zu schaffen, wo er doch zutiefst von Gefühlen beherrscht oder gar gepeinigt wird? Die Malerin Kwang Lee findet in ihren Arbeiten für solche Seelenzustände eindringliche Bilder.

Schmerzhafte "Geldgier"

„Geldgier“ beschert einem Menschen keineswegs Befriedigung, Zufriedenheit oder gar Glück. Das Portrait von Kwang Lee zeigt einen vor Schmerz fast wahnsinnig gewordenen Mann, der unter seiner Sucht qualvoll leidet. Vom Leiden erzählt auch der Zyklus der Stierkampfbilder - die mit erschütternder Brutalität das Abschlachten der Kreatur zeigen. Noch tiefer in den Abgrund des Daseins führen weitere Bilder des Schreckens: vom traurigen alten Mann, der seinen Kopf verzweifelt in seine zu Fäusten geballten Hände vergräbt, über den verwundeten Soldaten, der wie ein rohes, blutüberströmtes Stück Fleisch auf einen Krückstock gestützt in den Hintergrund humpelt bis zu teils zum Skelett verwesten Köpfen.

Der irdische Leidensweg

Das Motiv des irdischen Leidensweges gipfelt im Motiv der Kreuzigung, das zunächst traditionell aufgegriffen wird, dann auf den Kopf des Gepeinigten fokussiert wird und schließlich zu einer neuen Vision geweitet wird: „Fisch auf dem Ölberg“ überträgt die Todesangst Jesu in um Luft schnappende Fische, die sich auf einem Hügel vor Kreuzen wiederfinden. A diesen düsteren Visionen ist auch eine hoffnungsvollere gegenübergestellt: zwei alte Menschen, die ausgelassen schaukelnd die Freude am Leben genießen.

Kühner Pinselstrich

All diese figurativen Darstellungen kennzeichnet ein kühner, flotter, kräftiger Pinselstrich, der Wesentliches wie etwa Gesichter feiner ausarbeitet, aber vieles auch im Unklaren lässt. Er zeigt, wie genau Kwang Lee Motive malerisch zu erfassen weiß. Und er offenbart immer wieder einen Hang zur Abstraktion. Dorthin führt der Weg ihrer Landschaftsbilder. Von der malerischen Baumgruppe in unterschiedlichem Licht, über stimmungsvolle Spiegelungen im Wasser bis zu philosophischen Abstraktionen wie dem Lichtmeer: wogenden Linien in zarten Schattierungen, die vor allem Helligkeit und Optimismus verbreiten. Im Einklang mit sich und der Welt vermag der Mensch seinen Frieden zu finden.

Öffnungszeiten: bis 18. Juni, donnerstags bis sonntags jeweils von 15 bis 18 Uhr. Informationen im Internet: www.villa-jauss.de

Die Künstler:

Kwang Lee, 1970 in Korea geboren, studierte Malerei in Seoul und ab 1998 in Düsseldorf. Dort war sie später Assistentin und Meisterschülerin bei Professor Markus Lüpertz. Sie schuf auch Bühnenbilder für Opernaufführungen.

Friedemann Grieshaber wurde 1968 in Ravensburg geboren, lebt und arbeitet nach einem Studium der Bildhauerei (Stuttgart und Berlin) in Berlin-Pankow. Arbeiten von ihm befinden sich in öffentlichen und privaten Sammlungen.

