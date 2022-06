Fatale Schlusssekunden: Sonthofens Handballer verschenken Sieg - mit schlimmen Folgen

Der TSV Sonthofen liefert gegen Pullach über 59:52 Minuten eine bravouröse Leistung ab - am Ende jedoch kommt es zu einem folgenschweren Blackout.

Es waren acht Sekunden, die den Abend auf den Kopf stellten. 59:52 Minuten hatten die Handballer des TSV Sonthofen den SV Pullach im Griff, führten insgesamt 59 Minuten ungefährdet. Und schienen im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga einen Riesenschritt zu gehen. Bis Lukas Fröhlich die falsche Entscheidung traf.

Der Sonthofer Mitte-Spieler verlor den Ball beim Stand von 26:25 besagte acht Sekunden vor der Schlusssirene – zugegeben stark in Bedrängnis – an zwei Pullacher. Die Gäste trafen zwei Sekunden vor Spielende zum 26:26. Und so fühlte sich das Remis für etliche Sonthofer nach den dramatischen Momenten so gar nicht nach einem Punktgewinn an. „Definitiv fühlt es sich wie eine Niederlage an, weil wir 59 Minuten geführt haben. Das ist ganz bitter, dann so zu verlieren“, sagte TSV-Rückraumspieler Laurenz Lakotta. „Wir haben aber immer noch nichts verloren.“

Noch immer alles drin für den TSV Sonthofen

Tatsächlich lebt die Hoffnung der Oberallgäuer. Durch den Punktgewinn ist Sonthofen (9:11 Punkte) an Gilching vorbeigezogen, das mit 8:10 Zählern in den Play-downs nun den ersten Schleudersitz besetzt. Die Oberbayern haben aber noch ein Spiel mehr zu absolvieren, ehe am 17. Juni das direkte Duell mit Sonthofen ansteht.

Dass das Match gegen Pullach einmal mehr ein Ritt auf der Rasierklinge werden würde, konnte Sonthofens Trainer Sven Heldt früh erahnen. Am Morgen vor dem Spiel musste er einmal mehr umplanen. Der beim 23:35 im Hinspiel beste Sonthofer, Rechtsaußen Fabian Hofmann (6 Tore), fiel mit einer Sehnenscheidenentzündung kurzfristig aus.

Frühe Gala von Ralf Günter

Seine Schützlinge starteten trotzdem furios. Nach dem vielversprechenden 3:0-Blitzstart nach früher Führung durch Lakotta und zwei Tempo-Gegenstoß-Toren von Ralf Günter und Fröhlich pendelten sich die Kontrahenten auf Augenhöhe ein. Pullach fand vermehrt die Lücken im Mittelblock – auf der anderen Seite schlichen sich beim TSV zunehmend Abspielfehler ein, weshalb das Spiel der Gastgeber ins Stocken geriet.

In der ersten Unterzahlsituation nach der frühen Zeit-Strafe für Kreisläufer Cemal Gündogdu hielt vor allem Routinier Ralf Günter sein Team mit dem vierten Tor zu dem Zeitpunkt mit dem 6:4 im Spiel (11.). Heldts Schützlinge blieben über den auf Mitte eingesetzten Fröhlich – später mit Dominik Waldmann – agil und variabel im Rückraum.

Die Gastgeber setzten sich in der Phase nur deshalb nicht deutlicher von Pullach ab (8:7, 17.), weil sie den Oberbayern zu viel Raum in den Halbpositionen gewährten. Der TSV kam auch in der Schlussphase der ersten Halbzeit regelmäßig zu Toren, im Sonthofer Kasten fing sich Andreas Dahm in dieser Phase aber auch etliche „haltbare“ Bälle. Dank zweier Tore des spielfreudigen Fröhlich setzte sich der TSV vor dem Seitenwechsel beim (15:11) erstmals deutlicher ab.

Zwei Rote Karten – Partie kippt

Nach dem Seitenwechsel schickte Heldt die routinierte Startformation aufs Parkett, die das Spiel kontrollierte und den Vorsprung in den ersten Minuten des zweiten Durchgangs ausbaute (20:15, 40.). Nach einer doppelten Zwei-Minuten-Strafe für die Gäste drohte die Partie zur Schlussviertelstunde aus dem Nichts zuungunsten des Gastgebers zu kippen. Unglück in den Abschlüssen, der halbe Schritt zu spät in der Abwehr und plötzliches Wurfglück der Gäste: Pullach kam auf ein Tor heran (20:21, 45). Nach der Auszeit von Sven Heldt stabilisierte sich der TSV zumindest in der Abwehr wieder.

Doch nach zwei Roten Karten – für Sonthofens Burgdorf und Pullachs Nowotny – „haben wir auf einmal aufgehört, ordentlich Handball zu spielen“, sagte Lakotta. „Wir haben den Zugriff verloren und den Rückraum nicht in den Griff bekommen. Und vorne haben wir falschen Entscheidungen getroffen.“

Spielerisch bot die Partie inzwischen nicht mehr die großen Glanzlichter – beiden Kontrahenten war die Anspannung anzumerken. Dafür allerdings war die Spannung ob der Bedeutung des Spiels für Sonthofen auf dem Höhepunkt. Pullach kam dank der von Lakotta angesprochenen Sonthofer Fehlerkette sukzessive näher. Allein der am Siebenmeter-Punkt tadellose und mit zehn Toren beste Sonthofer, Ralf Günter, hielt seinen TSV im Spiel.

Dramatische letzte Augenblicke

Cemal Gündogdus Treffer zum 26:25 in der 58. Minute sollte das letzte Sonthofer Tor bleiben – und hätte bis zum erwähnten Fröhlich-Blackout auch für den Sieg gereicht. „Es war eine blöde Situation. Klar, ich habe es vergeigt. Es tut mir leid für das Team“, sagte der Unglücksrabe nach Spielende.

Ob das Remis unterm Strich einem verlorenen oder einem gewonnenen Punkt gleichkommt, bleibt abzuwarten. Schon am Samstag kommt Fürstenfeldbruck III. Ab 18 Uhr geht’s in der heimischen Allgäu-Sporthalle ins vorletzte Spiel der Play-downs, ehe der Showdown um den Verbleib in der Bezirksoberliga am 17. Juni auswärts beim TSV Gilching ansteht. „Gegen Pullach haben wir einen Punkt verloren, ja“, sagt Lakotta. „Aber die Situation hat sich verbessert für uns. Genau um einen Punkt.“

TSV Sonthofen Andreas Dahm, Stefan Gladyschew (beide Tor), Dominik Waldmann (2), Ralf Günter (10; 6/6), Laurenz Lakotta (4), Sean Pauw, Philipp Wald, Gerhard Jehle (2), Mike Burgdorf (1), Yanik Schmidt, Noa Hüper, Lukas Fröhlich (5) und Cemal Gündogdu.