Favorit unter Druck: 1. FC Sonthofen fordert am Samstag Illertissen

Der 1. FC Sonthofen will den durchwachsenen Saisonstart im Heimspiel gegen Illertissen noch retten. Mittelfeldmotor Markus Notz meldet sich zurück im Kader.

31.07.2021 | Stand: 05:25 Uhr

Den optimalen Saisonbeginn kann es nicht mehr geben. Nach der jüngsten 0:2-Niederlage beim SV Egg an der Günz am vergangenen Mittwoch läuft Fußball-Landesligist 1. FC Sonthofen schon vor dem dritten Spiel der noch jungen Saison den eigenen Erwartungen hinterher. Wenn es noch ein akzeptabler Start werden soll, darf die Partie am Samstag ab 16 Uhr in der heimischen Baumit-Arena gegen den FV Illertissen II nicht zum Stolperstein werden – auch wenn das Duell mit der FVI-Reserve zum Abschluss der „Englischen Woche“ so früh schon das dritte Spiel in einer Woche ist.

Trainer Benjamin Müller vermisst Entschlossenheit

Für einen positiven Verlauf der Punkterunde wäre es aus Sonthofer Sicht enorm wichtig, dass alle Akteure so schnell wie möglich ihr Leistungsvermögen abrufen können. An der individuellen Klasse kann es zumindest nicht liegen – bei allen Verletzungssorgen, die den Sonthofer Trainer Benjamin Müller in der frühen Phase der Saison plagen. Hilfreich wäre es auf dem Weg zum zweiten Saisonsieg sicher, wenn die Mannschaft mehr Tempo und Genauigkeit in ihre Aktionen bringt.

Coach Müller bemängelte zuletzt bei einigen seiner Spieler das Durchsetzungsvermögen und die fehlende Entschlossenheit, um jeden Zähler zu kämpfen. Siegermentalität sei nun gefragt. „Gegen Illertissen wird es ein ganz anderes Spiel werden als in Egg. Wir sind nun in einer völlig anderen Ausgangslage “, sagt der Trainer. Um schnellstens eine positive Stimmung im Club und im Team zu erzeugen und Kontinuität in die Auftritte zu bringen, sind Erfolge hilfreich. Dabei ist ein wichtiger Baustein für Stabilität im Spiel nach vorne wieder an Bord.

Markus Notz: "Wir müssen besser auftreten"

Markus Notz hat sich nach seiner Verletzung zurückgemeldet. Der 24-jährige Mittelfeldmotor des 1. FC Sonthofen findet im Hinblick auf den Saisonstart seines Teams deutliche Worte: „Wir wollen und müssen gegen Illertissen natürlich besser auftreten als vor drei Tagen in Egg. Und wir müssen die drei verlorenen Punkte mit einer deutlichen Leistungssteigerung wieder reinholen“, sagt Notz. „So wie wir uns zuletzt präsentiert haben, gibt es viel wiedergutzumachen. Einstellung und Einsatz müssen stimmen. Auch spielerisch sollten wir am Samstag zulegen.“

Gegner FV Illertissen II hat wie die Oberallgäuer bisher eine Niederlage und einen Sieg auf dem Konto. Zum Saisonstart in Neuburg gab es eine 1:3-Pleite. Die Regionalliga-Reserve kam aber erst in Unterzahl nach dem Platzverweis von Chris Lehner auf die Verliererstraße. Der junge Angreifer fehlte durch diese Rote Karte am vergangenen Mittwoch zu Hause beim 3:2-Sieg gegen den SC Ichenhausen. Er dürfte auch in Sonthofen wegen der Sperre nicht zur Verfügung stehen.

Lesen Sie auch

Allgäu-Dribbler Bei den Amateurfußballern geht's ab Ende Juli wieder um Punkte

In der abgebrochenen vergangenen Saison fand zwischen den Kontrahenten nur eine Begegnung statt: Die endete mit einem Sonthofer 4:1-Auswärtssieg. Am Samstag startet der FCS einen neuen Anlauf.