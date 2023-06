Viel los bei der 50-Jahr-Feier im Kolping-Familienzentrum

Bischof Bertram Meier zeichnet in Wertach den langjährigen Vorsitzenden des Allgäuhaus-Trägervereins, Hebert Barthelmes, aus. Zudem war einiges geboten.

„Kolping sieht die Familie als Grundbaustein der Gesellschaft an und setzt sich für ein gelingendes Familienleben ein“, heißt es im Leitbild des Kolpingwerks in Deutschland. So war es dem Katholischen Sozialverband wichtig, seinen den Fokus auf die Familie zu lenken. „#WeAreFamily“ war das Motto zur Feier des 50-jährigen Bestehens des Allgäuhauses in Wertach. 600 Personen hatten sich bereits im Vorfeld angemeldet und feierten mit.

"Kolping ist Familie"

Mit „Kolping ist Familie - mit Gott als Fels in der Brandung“ überschrieb Bischof Dr. Bertram Meier seine Predigt, die er während des Gottesdienstes zum Jubiläum hielt – musikalisch gestaltet von Robert Haas, Sängerin Diana Brüheim, Markus Kerber und Bernhard Fendt. Ein Haus sei eine Lebensbaustelle, das wüssten viele aus eigener Erfahrung, sagte der Bischof in seiner Predigt und fuhr fort: „Mit Häusern werden Erinnerungen wach: Oft geben sie das Gefühl von Geborgenheit, manchmal aber auch die Empfindung von Enge, Dunkelheit oder gar Gewalt und Unterdrückung. Daher ist es umso wichtiger, dass es echte Zufluchtsorte gibt. Das Allgäuhaus Wertach zählt ganz sicher dazu."

Der Stein des Vertrauens

Der Bischof erwähnte auch den Stein des Vertrauens, der wichtig für Verbindungen sei. Kolping nutze diesen Stein und verbinde Generationen miteinander. Der zweite Stein sei der der Freude, der ebenfalls zu Kolping gehöre. Adolf Kolping hatte Freude am Evangelium, betonte Bischof Bertram. Und als dritten Stein nannte er den Frieden, nach dem sich jeder sehne.

Mit der Ulrichsmedaille ausgezeichnet

Eine besondere Überraschung wartete am Ende der Heiligen Messe auf den langjährigen Vorsitzenden des Allgäuhaus-Trägervereins, Herbert Barthelmes, der von Bischof Bertram für seine Verdienste mit der Ulrichsmedaille ausgezeichnet wurde.

Ein Gruppenfoto nach der Verleihung der Ulrichsmedaille mit Herbert Barthelmes (von links), Bischof Bertram, Marianne Barthelmes, Kolpingdiözesanvorsitzendem Robert Hitzelberger und Hausleiter Gerwin Reichart. Bild: Sabine Verspohl-Nitsche

Während einer Talkrunde sagte Bischof Bertram, dass er an Adolf Kolping seine konkret gelebte Frömmigkeit schätze. Er wünschte den Hausleitern Gerwin und Katharina Reichart und auch den Mitarbeitenden des Allgäuhauses, das in den vergangenen 50 Jahren mehr als 300.000 Gäste mit 1,9 Millionen Übernachtungen beherbergt habe, Harmonie und Frieden.

Abends tritt eine Showband auf

Den ganzen Tag über herrschte auf dem Allgäuhaus-Gelände reges Treiben. Für Kinder gab es Bastelangebote und Workshops. Außerdem wurden Hausführungen und Infostände angeboten. Die Geselligkeit für die ganze Familie kam nicht zu kurz. Am Abend spielte die Showband Scallywags und für die Kinder gab es Zaubershows mit Magic Martin.

