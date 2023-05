Felsräumarbeiten auf Oberallgäuer Kreisstraßen verzögern sich

Wegen anhaltender Regenfälle müssen Straßen bis 2. Juni gesperrt bleiben. Die Arbeiten am Hirschsprung in Obermaiselstein sind beendet.

21.05.2023 | Stand: 18:57 Uhr

Die bereits laufenden Felsräumarbeiten an den Oberallgäuer Kreisstraßen werden bis zum 2. Juni verlängert. Das teilt das Landratsamt Oberallgäu mit. Der Landkreis hat bereits in der ersten Maihälfte mit den Felsräumarbeiten an den Kreisstraßen OA 5, OA 9, OA 3 und OA 28 begonnen. Wegen der anhaltenden Regenfälle müssen die Felsarbeiten laut Landratsamt verschoben werden und voraussichtlich ab Montag, 22. Mai, fortgesetzt. (Lesen Sie auch: Rad Race 120: Welche Strecken gesperrt sind)

Ab Montag, 22. Mai, geht es wieder los

Es müssen noch Arbeiten auf der OA 5 Süd Lochwiesen, OA 9, OA 3 und OA 28 durchgeführt werden. Die Arbeiten auf der OA 5 Hirschsprung sind beendet. (Lesen Sie auch: Verkehr im Allgäu aktuell: Staus, Sperrungen und Baustellen in der Region)

Straßen müssen kurzzeitig komplett gesperrt werden

Für die Fels Beräumung und Aufräumungsarbeiten müssen die betreffenden Kreisstraßen kurzzeitig komplett gesperrt werden. Dadurch kann es zu kurzfristigen Wartezeiten kommen, die punktuelle Absperrung erfolgt über die Straßenmeisterei Sonthofen. Auf die Busverbindungen wird Rücksicht genommen. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis zum 6. Juni ganz abgeschlossen sein.

Lesen Sie auch: Breitachklamm in Oberstdorf: Öffnungszeiten und weitere Informationen