Ferienwohnungen: Wie sich Krisen und Inflation auf die Buchungen auswirken

23.07.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Chaos an den Flughäfen, Krieg in der Ukraine, hohe Inflation und steigende Corona-Zahlen: Das alles sorgt dafür, dass die Anbieter von Urlaub auf dem Bauernhof im Allgäu nicht so entspannt wie früher auf ihre Buchungszahlen blicken. „Wenn sich die Menschen einschränken müssen, wird zuerst am Urlaub gespart“, sagte Angelika Soyer, Vorsitzende des Vereins „Mir Allgäuer“ bei der Jahresversammlung in Kranzegg. Sie hatte aber auch gute Nachrichten: Der Sommer 2022 ist gerettet.

Rückblick: Im Jahr 2021 war die Buchungslage laut Soyer „spitze“. Viele der mehr als 500 Ferienhöfen und Landhäusern im Allgäu, die bei „Mir Allgäuer“ organisiert sind, erhielten damals mehr Anfragen, als sie annehmen konnten. Das habe gut getan, hätten die meisten Betriebe doch keine Corona-Hilfen erhalten, erinnerte Soyer.

Vereinsvorsitzende: "Bis vor Kurzem hatte ich für den Oktober noch viele Lücken"

Im Sommer 2022 zeige sich aktuell, dass die Deutschen ihren Urlaub wieder vermehrt im Ausland verbringen wollen, sagte Soyer. Dennoch seien die Ferienwohnungen von „Mir Allgäuer“ derzeit voll belegt. Für den Herbst sei die Buchungslage eine andere. „Bis vor Kurzem hatte ich für den Oktober noch viele Lücken. Das hat es noch nie gegeben“, schildert die Vereinsvorsitzende.

„Der Sommer jetzt ist toll, aber es gibt noch Buchungslücken im Herbst“, sagt auch Christiane Stiefel, die in Sonthofen-Margarethen den Ferienhof von ihrer Mutter Inge übernommen hat. Es gebe immer weniger Gäste, die zwei Wochen oder mehr buchen. Die meisten würden eine Woche bleiben. Zwar laufe die Nebensaison besser als früher, meint die Mutter. Dennoch hat sie den Eindruck, dass der Tochter, die inzwischen gewerblich vermietet, unterm Strich weniger übrig bleibt als ihr früher.

Gäste in ganz Bayern buchen anders: "Jeder wartet ab"

Vereinsvorsitzende Soyer verwies darauf, dass die Gäste in ganz Bayern anders buchen. „Jeder wartet ab.“ Das habe mit der Verunsicherung durch den Krieg in der Ukraine und der steigenden Inflation zu tun. Doch so schlimm die Lage auch sei: „Man gewöhnt sich an vieles“, sagte Soyer und stellte fest, dass die Buchungen für den Herbst an Fahrt zulegen.

Viele Gäste würden allerdings nach den Stornierungsbedingungen nachfragen. Das habe es früher nicht gegeben, verrät die Vereinsvorsitzende. Sie empfiehlt, eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. Denn anders als 2021, als zeitweise Beherbergungsverbot herrschte, sei eine kostenlose Stornierung nicht mehr überall möglich. „Ich sehe nicht ein, allein auf den Kosten sitzen zu bleiben“, sagt Soyer. Dass jemand den Urlaub nicht antreten kann, weil er an Corona erkrankt ist, komme sehr selten vor. In den ihr bekannten Fällen seien die freien Wohnungen schnell wieder belegt worden.

Fachkräftemangel trifft Anbieter von Ferienwohnungen nicht so stark

Auf der Versammlung der „Mir- Allgäuer“-Gastgeberinnen gab es auch Positives zu berichten. Der in der Hotellerie und Gastronomie beklagte Fachkräftemangel treffe die Ferienwohnungs-Anbieter nicht so stark. „Wir putzen selbst“, stellte Soyer fest. Das Angebot der Bauern- und Ferienhöfe treffe auch den Zeitgeist. Viele Gäste seien froh, dort ein Stück heile Welt zu erleben – und einmal keine Nachrichten zu hören. Punkten würden die Vermieter auch bei der Nachhaltigkeit. So wirtschafte man auf den Höfen seit Generationen.

Lob für die Vermarktung der Destinationsmarke Allgäu gab es von Susanne Wibbeke, Geschäftsführerin des bayernweiten Bauernhofurlaub-Verbunds „Blauer Gockel“. Der geschlossene Auftritt des Allgäus sei einzigartig. Das sei in Oberbayern, wo Kirchturmdenken herrsche, unmöglich, sagte sie.

Vereinsbeitrage bei den "Mir Allgäuern" werden erhöht

Einigkeit herrschte bei den „Mir Allgäuern“ auch darin, die seit 2012 geltenden Vereinsbeiträge zu erhöhen. Sie steigen gestaffelt nach Anzahl der Ferienwohnungen um 40 bis 100 Euro.

