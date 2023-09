Feuerball bei langer Nacht der Feuerwehren im Oberallgäu

Bei der "Langen Nacht der Feuerwehr" zeigen Einsatzkräfte in Sonthofen, wie gefährlich ein Fettbrand ist. Wasser ist nicht immer gut.

24.09.2023 | Stand: 13:07 Uhr

Viel los war am Samstag, 23. September 2023, bei den Feuerwehren Sonthofen und Immenstadt. Grund dafür war die" ange Nacht der Feuerwehr". Rund 30 freiwillige Feuerwehren aus dem Allgäu beteiligen sich an der Aktion unter dem diesjährigen Motto „Team 112: Machen, was wirklich zählt? Unbezahlbar!“.

Auch Kinder konnten bei der "Langen Nacht der Feuerwehr" aktiv werden. Bild: Benjamin Liss

In Sonthofen gab es Rundfahrten mit dem Einsatzfahrzeug, Löschen mit der Kübelspritze, aber auch die Explosion eine Spraydose wurde vorgeführt.

Die Fahrten mit dem Feuerwehrauto waren sehr beliebt. Bild: Benjamin Liss

Das Highlight war die Fettbrandexplosion. Dabei wurde haushaltsübliches Öl so stark erhitzt, dass es von selbst brannte und dann, wie man es eigentlich nicht tun sollte, mit Wasser gelöscht. Dabei schoss ein meterhoher Feuerball in den Himmel. Rund 500 Feuerwehren beteiligten sich in ganz Bayern an der Aktion. Im Oberallgäu gibt es aktuell rund 5.00 aktive Einsatzkräfte und 500 Jugendliche in den freiwilligen Feuerwehren.