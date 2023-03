Feuertaufe für das Segel-Juwel! Oberallgäuer Julian Hoffmann vor EM-Debüt

Im Premieren-Jahr bei den Senioren geht es für Julian Hoffmann gleich mit der EM in Andora zur Sache. Der 20-jährige Blaichacher kämpft für ein großes Ziel.

10.03.2023 | Stand: 18:17 Uhr

Er ist angekommen bei den Großen. „Ich habe meine Zeit bei den Junioren gut abgeschlossen und bin nun bereit für den Wettkampf mit den Erwachsenen“, sagt Julian Hoffmann. 2023 wird das erste offizielle Jahr in der Karriere des Segel-Talents im Seniorenbereich.

Hoffmann über Philipp Buhl: "Er hilft uns enorm viel"

Damit wird der 20-Jährige nun auch regelmäßig mit Philipp Buhl trainieren – eine Konkurrenzsituation durch die Nähe zum „Weltmeister aus dem eigenen Stall“ ergibt sich für den Athleten vom Segelclub Alpsee-Immenstadt allerdings nicht. „Unser Verhältnis ist super, freundschaftlich. Wir stehen viel in Kontakt. Er hilft uns Jüngeren enorm mit seiner Erfahrung“, sagt Hoffmann und ergänzt mit Blick auf die Konkurrenzfrage: „Philipp sieht mich nicht als Konkurrent. Er segelt auf einem ganz anderen Niveau. Wir Jungen können ihm nicht das Wasser reichen.“

Ab kommendem Sonntag werden Buhl und Hoffmann dennoch als Konkurrenten ins Wasser gehen, wenn bis zum 17. März die Europameisterschaft im italienischen Andora steigt. Ein Knaller-Auftakt in ein neues Segeljahr für Hoffmann. Dabei liegt hinter dem Blaichacher Segeljuwel schon ein turbulentes Sportjahr 2022.

Verletzungspech vor der Junioren-EM 2022

Der 20-Jährige wechselte bereits Anfang des vergangenen Jahres in die Trainingsgruppe der Erwachsenen. „Schon das Wintertraining hat mir viel geholfen, um in den Profibereich reinzuschnuppern“, sagt der mehrmalige deutsche Meister im Jugend- und Juniorenbereich.

Obwohl er bei der Junioren-EM die Titelverteidigung anpeilte, war er zum Zuschauen verdammt. Ein Außenbandriss, den er sich beim Basketball zuzog, machte seine Pläne zunichte. „Die Verletzung hat mich zurückgeworfen und es war eine harte Entscheidung, die EM als Titelverteidiger ausfallen lassen zu müssen“, sagt Hoffmann. „Aber mein Comeback mit Bronze bei der Junioren-WM war die Belohnung.“

Seine Lehren: Künftig wolle er generelle besser auf seinen Körper aufpassen und vor großen Regatten auf seine geliebte Korbjagd beim TSV Sonthofen verzichten – wenn auch nicht ganz. So, wie in den Wintermonaten, in denen Hoffmann auch heuer eine lange Pause nach der letzten Regatta Ende November hatte.

Intensive Trainingslager im Winter

Vor allem aber standen nur zwei Wochen nach Saisonende Grundlagenausdauer, Kraft- und Athletiktraining sowie Fitnesstests und deren Nachbearbeitung an. Zum Jahresbeginn ging es ins dreiwöchige Trainingslager mit der deutschen Elite nach Cadi. Im Januar rückte dort das Techniktraining mit Speed, Wenden und Tonnenrundungen in den Fokus. Die dreiwöchige Februar-Einheit war auf Wettkampfspezifisches ausgelegt. „Mein Fitnessniveau ist gut, aber ich kann noch eine Schippe drauflegen“, sagt Hoffmann. „Ich sehe großes Entwicklungspotenzial bei konstant guten Starts. Das ist die Grundlage für gute Rennen.“

Die erste Feuerprobe steht nun schon kommende Woche bei der EM in Andora an. Viel Zeit, um sich im Seniorenbereich einzufinden, bleibt dem Blaichacher also nicht. „Ich fühle mich gut und bin auch segeltechnisch gut drauf. Ich weiß, dass es sehr wichtige Rennen für mich werden“, sagt Hoffmann. Zumal die EM zugleich auch ein Ausscheidungsrennen für die Weltmeisterschaft ist – das einzige, das Hoffmann für die Qualifikation nutzen kann.

Hoffmann bleibt nur eine Chance auf das WM-Ticket

Denn während des zweiten Ausscheidungsrennens Ende April sitzt Hoffmann über seinen Abiturprüfungen. „Das Abi hat für mich Priorität. Weil ich das zweite Rennen nicht fahren kann, ist die EM für mich einer der wichtigsten Wettkämpfe“, sagt Hoffmann. „Wenn es da nicht passt, ist die Saison quasi schon rum.“

Auf dem Weg zum ambitionierten Ziel einer Top-20-Platzierung bei der EM brauche er allerdings „eine sensationelle Woche“, sagt Hoffmann. Einstellung und Motivation, um seine Ziele zu erreichen, sind klar geeicht: WM-Qualifikation, Abitur und eine Top-40-Platzierung bei der WM.

Erst das Abitur, dann ein Platz bei der Bundeswehr

Auch wenn Hoffmann heuer dem Abitur alles unterordnet, ist er sich der Bedeutung seines sportlichen Abschneidens für seine Zukunft durchaus bewusst. „Ich möchte nach dem Abitur in die Sportfördergruppe der Bundeswehr. Es wäre ein Traum, Vollzeit-Profi zu sein“, sagt Hoffmann. Diese Kaderstatusplätze sind allerdings heiß begehrt. Auf 15 bootsklassenübergreifende Plätze kommt ein Pool von 60 Bewerbern.

Zuallererst aber steht die Hochschulreife an. Zweimal hat Hoffmann bereits eine Schulstreckung durchgeführt und ist dem Oberstdorfer Gymnasium für diese Möglichkeit dankbar. Heuer wird es aber ernst. „Es ist viel, das ich unter einen Hut bringen muss“, gesteht Hoffmann. „Wegen unseres Blocktrainings habe ich viele Fehlzeiten, muss den Stoff nachlernen, die Organisation und die Planung auf die Reihe bekommen. Es ist ein hartes Pensum, aber ich weiß, wofür ich arbeite. Das ist meine große Chance, anzukommen.“