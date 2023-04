Feuerwehrleute finden Frau tot in verqualmter Wohnung am Großen Alpsee

Kriminalpolizei Kempten hat die Ermittlungen aufgenommen: Doch woran die 80-Jährige verstarb, ist noch völlig unklar. Und woher kam der Rauch?

12.04.2023 | Stand: 19:41 Uhr

Nur noch tot konnte eine 80-jährige Frau aus einer Wohnung in Immenstadt-Bühl geborgen werden. Feuerwehrleute fanden sie am Mittwochvormittag, nachdem sie zu einer verqualmten Wohnung am Großen Alpsee gerufen wurden. Die Kriminalpolizei Kempten hat die Ermittlungen übernommen.

Feuerwehr findet tote 80-Jährige in Wohnung: Nachbar hatte Rauch bemerkt

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Nachbar den Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Vier Wehren aus Bühl, Immenstadt, Rauhenzell und Stein waren daraufhin im Einsatz. Zwar fanden sie in Bühl kein offenes Feuer vor. Als die Feuerwehrleute aber die verqualmte Wohnung durchsuchten, entdeckten sie die Leiche der Frau. Laut Polizei ist derzeit noch unklar, woran die 80-Jährige verstarb und wie es zu der Rauchentwicklung kam. Ob die Seniorin am Qualm oder an einer anderen Ursache gestorben ist, ermittelt nun die Kripo.

