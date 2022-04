Feuerwerk der Emotionen: Sonthofer Volleys liefern packendes Saisonfinale

Das Saisonfinale der Sonthofer Volleys gegen den Meister Dresden wird zum mitreißenden Krimi. Vor dem Spiel gibt es eine Lichtshow – danach Abschiede.

Es war einmal mehr ein Abend, der sich in die Reihe denkwürdiger Jahresabschlüsse in der Allgäu-Sporthalle einsortierte. Das Saisonfinale der AllgäuStrom Volleys Sonthofen in der 3. Liga wurde wie so viele in der jüngeren Vergangenheit zu einem mitreißenden, weil emotional aufgeladenen Abend. Abschiede, Lichtshows und eine entfesselt aufspielende junge Volleys-Mannschaft: Es ging mehr um Gefühle als ums Gewinnen.

Immerhin hatte die Mannschaft um das Trainergespann Veronika Kettenbach und Vanessa Müller bereits im Nachholspiel gegen die DJK Augsburg 24 Stunden vor dem Finale mit 3:0 die Oberhand behalten und damit hinter den letzten „sportlichen Aspekt“, Rang fünf zu festigen, einen Haken gemacht. Daran änderte auch der vollkommen überraschende 3:2-Heimsieg im Saisonfinale gegen den souveränen Spitzenreiter und neuen Meister Dresden nichts mehr. Die Oberallgäuerinnen schließen die erste „echte“ Drittliga-Saison als Fünfter ab.

Lichtshow vor 380 Zuschauern

„Wir haben hier schon solche Leistungen gesehen. Aber jetzt haben wir uns endlich mal belohnt“, sagte Trainerin Veronika Kettenbach. „Wir alle haben ein paar graue Haare bekommen, aber es ist so schön zu sehen, dass die jungen Mädels das zeigen, was wir immer in ihnen gesehen haben.“ Und das konnte Sonthofen nun auch sehen.

Knicklichter in den Händen der 380 Zuschauer auf den Tribünen der verdunkelten Allgäu-Halle, ein Spalier aus Sprühfunken und ein Lichtkegel, der die Spielerinnen aufs Parkett begleitete: Für das Finale hatten sich die Club-Verantwortlichen schon für den Einlauf der Spielerinnen eine Show einfallen lassen.

Altersschnitt von unter 18 Jahren

Davon angetrieben legte die extrem verjüngte Mannschaft auf dem Feld gegen den designierten 3. Liga-Meister wie entfesselt los. Sonthofen überraschte den Spitzenreiter mit frecher Spielweise. Im Zuspiel Pati Wendl und im Angriff die bärenstarke Nora Harner bescherten den Volleys über 9:6 und 17:12 den Satzgewinn bei 25:17. In der Schlussphase des ersten Satzes schickten Müller und Kettenbach ein Team mit einem Altersdurchschnitt von nicht einmal 18 Jahren aufs Feld.

Die Verabschiedung des langjährigen Teammanagers Achim Flick (links) und seiner Nachfolgerin Franziska Dillinger (Mitte mit Geschäftsführer Christian Feger) war ebenso emotional wie die von Janina Landerer. Bild: Günter Jansen

Zwar fing sich das Spitzenteam Dresden schnell und wies Sonthofen trotz „angepasster“ Aufstellung mit 25:15 zum Satzausgleich in die Schranken. Doch die Stammsechs der Gastgeberinnen spielte im dritten Durchgang wie entfesselt auf.

Atemberaubende Angriffe

Dresden bekam kein Bein mehr auf den Boden – mit teils atemberaubenden Angriffen sicherte sich Sonthofen über 6:1 und 15:7 vollkommen verdient den Satzgewinn mit 25:14. In Satz vier lange auf Augenhöhe mit Dresden verloren die Volleys ab 16:17 allerdings den Anschluss und unterlagen 23:25 – zum 2:2-Ausgleich nach Sätzen. Der Krimi gipfelte letztlich im Tie-Break: Sonthofen hatte in einem emotional extrem aufgeladenen Finish beim 15:11 das bessere Ende für sich. „Gegen Augsburg haben wir das beste Spiel der Saison gesehen. Und Dresden war noch einmal besser“, lobte Volleys-Geschäftsführer Christian Feger. „Ein großes Kompliment an die Mannschaft, wie sie sich bei deutlichen Führungen, aber auch im Rückstand aufgerafft hat. Auch die vielen jungen Mädels haben regelmäßig gepunktet, das war wirklich sehr beeindruckend.“

Zwei Ex-Manager sagen „Ciao“

Der Abend gehörte auch zwei Gesichtern der Sonthofer Volleyball-Vergangenheit. In der Satzpause wurde ein Duo auf jenem Parkett verabschiedet, auf dem es 2017 die Meisterschaft in der 2. Bundesliga gefeiert hatte. Teammanager Achim Flick und die ehemalige Libera Franziska Dillinger bekamen noch einmal eine große Bühne. Flick, der mit dem Rückzug aus der 2. Liga sein Amt 2020 nach sieben Jahren an Dillinger übergeben hatte, war in dieser Saison als Hallensprecher tätig und wird sich künftig auf Letzteres beschränken. „Ich bin 2013 wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, aber die Faszination hat mich gepackt und nie mehr losgelassen“, sagte Flick.

Die 30-jährige Dillinger wiederum konnte pandemiebedingt nicht mehr als die Vorbereitung auf die erste Drittliga-Saison für Sonthofen planen. Schon im Herbst 2020 verabschiedete sich auch die Ex-Libera vom Managerposten, weil sie ihr zweites Kind erwartete. Seither vereint Vanessa Müller bekanntlich beide Ämter als Teammanagerin und als Spielertrainerin an der Seite von Veronika Kettenbach, die zudem Sportliche Leiterin ist.

„Nur“ ein Abgang aus dem Team

Und die beiden Coaches, die beim Saisonfinale nicht auf dem Parkett stehen konnten (Müller nach Kreuzbandriss im Herbst und Kettenbach krankheitsbedingt), stellten schon am Abend des großen Finales die Weichen für die neue Saison. Aus dem aktuellen Kader verabschiedete Feger Diagonalspielerin Janina Landerer – die 20-Jährige verlässt Sonthofen studienbedingt. Die restlichen Spielerinnen dürfen einige Wochen Seele und Beine baumeln lassen, bevor Kettenbach und Müller Ende Mai Fitnesseinheiten planen. „Die Saison war lang, wir haben viel erlebt und viel mitgenommen“, sagte Vanessa Müller. „Es ist gut, dass nun Ruhe einkehrt.“