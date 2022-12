Neue Erkenntnisse zu dem Immenstädter Fidel Schlund

Stadtarchivar Gerhard Klein stellt seine Nachforschungen zu dem überzeugten Demokraten aus Immenstadt vor. Auch ein Buch will der Historiker dazu herausbringen.

Wer war Fidel Schlund? 1805 in Immenstadt geboren, gilt er als Motor im Kampf für Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit – nicht nur im Allgäu, sondern auch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Bei der deutschen Revolution von 1848 stand Schlund mit an der Spitze des Widerstands. Er wurde Mitglied des Vorparlaments, das in der Frankfurter Paulskirche die Nationalversammlung und eine Verfassung vorbereitete. Schlunds Leben hält einige spannende Wendungen bereit, sagte Gerhard Klein. Er forscht als Stadtarchivar Immenstadts und ehrenamtlicher Archivpfleger des Landkreises Oberallgäu zum Geschäftsmann und Politiker Schlund.

In seinem Vortrag im Kempten Museum präsentierte Gymnasiallehrer und Historiker Klein seine neuesten Erkenntnisse. Sie verdichten das Bild um Schlund und dessen Familie. Schon 2013 widmete der Kemptener Jurist und Hobby-Historiker Dr. Hansjörg Straßer Schlund ein Buch mit dem Untertitel: der „Allgäuer zwischen den Welten“. So „richtig Blut“ geleckt habe Klein nach einem Vortrag von Barbara Lochbihler aus Ronsberg (Ostallgäu) 2019 über die Auswirkungen der Revolution von 1848 im Allgäu, sagte er. Er machte sich auf die Suche nach bis dato unentdecktem Archivmaterial.

Vom reichen Kaufmann zum Kämpfer gegen die Obrigkeit

In Kooperation mit dem Heimatverein Kempten arbeitet Historiker Klein nun an einem Buch, das 2023 erscheinen soll. Bisher gebe es 300 Manuskriptseiten – bis zu 80 Prozent davon seien gefüllt mit neuen Erkenntnissen zu Schlund, sagte Klein. Er zeichnete ein anschauliches Bild mit Taufeinträgen, Leumundszeugnissen, Kaufurkunden und Briefwechseln.

Ein Abriss aus Schlunds Vita: Mit 15 Jahren machte sich der junge Fidel für eine Kaufmannslehre auf nach Straßburg (Frankreich). Zurück im Oberallgäu, übernahm er den väterlichen Eisenwarenhandel. Im Immobilien- und Alpgeschäft war er ebenfalls erfolgreich. Sein Vermögen ermöglichte es ihm, auch politisch tätig zu werden. Nach Schlunds Bemühungen um das Wahlrecht, der Einführung einer Versicherung für Hornvieh und der Verbesserung des Feuerlöschwesens zog er als Abgeordneter in den bayerischen Landtag ein. Er gründete einen Volks- und Leseverein, setzte sich für die Abschaffung der Leibeigenschaft ein und kämpfte als überzeugter Demokrat gegen die Willkür der Obrigkeit.

In Amerika wurde er zum Wahlkämpfer Lincolns

Doch seine Aktivitäten waren den Herreschenden ein Dorn im Auge. Nach Verhaftung und Amnestie begann für ihn eine Zeit der Überwachung. 1853 wanderte Fidel Schlund mit Frau und zehn Kindern schließlich in die USA aus. Auch in Newark bei New York war er weiter politisch tätig. Als Wahlredner sprach er für Präsident Abraham Lincoln und bis zu seinem Tod 1882 für weitere republikanische Kandidaten. Außerdem kämpfte er aufseiten der Nordstaaten im amerikanischen Bürgerkrieg gegen die Sklaverei.

Der Immenstädter Historiker Klein hob in seinem Vortrag die Bedeutung des Allgäuers für die Entwicklung der parlamentarischen Demokratie hervor. Klein berichtete aber auch von Bedenken und Widerständen, als es darum ging, in Immenstadt mit einem Platz und Straßennamen an Fidel Schlund zu erinnern. Seiner Meinung nach fehle für ein angemessenes Gedenken der „Mut zum großen Wurf“.

