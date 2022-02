Fieser Einbruch im Derby - Burgberger Volleys patzen in Mauerstetten

Der ambitionierte TSV Burgberg unterliegt überraschend beim Bayernliga-Schlusslicht Mauerstetten mit 2:3. Am Ende brechen die Gäste förmlich ein.

Derbys haben ihre eigenen Gesetze. Das wissen nun auch die Volleyballerinnen des TSV Burgberg. Völlig überraschend unterlag der Tabellenzweite der Bayernliga beim sieglosen Schlusslicht 2:3 (18:25, 25:18, 24:26, 25:23, 2:15).

Das hatten sich die Gäste ganz anders vorgestellt, als sie am Wochenende kurzentschlossen zum Derby gegen den Tabellenletzten aus Mauerstetten fuhren. Nachdem die eigenen Heimspiele beider Teams vom jeweiligen Gegner praktisch zeitgleich abgesagt worden waren, verabredeten sich die Verantwortlichen kurzerhand zum Duell beim SVM, um das im Dezember verschobene Spiel vorzeitig nachzuholen (eigentlich für den 1. Mai angesetzt). Die Ostallgäuerinnen, vor dem Derby noch ohne Punkt am Tabellenende, schienen dabei ein vermeintlich leichter Gegner für den Zweiten zu werden. Eine Fehleinschätzung, wie sich herausstellen sollte.

SVM kämpft Burgberg mit großer Teamleistung nieder

Denn Mauerstetten kämpfte hartnäckig, überraschte mit einer herausragenden Teamleistung, überzeugte am Ende mit einem leidenschaftlichen Auftritt vor eigenem Publikum und sicherte sich nach einem mehr als zwei Stunden andauernden Fight den knappen, aber verdienten 3:2-Tiebreak-Sieg gegen die Favoritinnen. Letztere darbten nach der unerwarteten Niederlage sichtlich, mit diesem Verlauf hatte man nicht gerechnet.

Doch auf den zweiten Blick erscheint die Niederlage nicht allzu überraschend, betrachtet man die zahlreichen Ausfälle auf Burgberger Seite. So fehlten zum Derby neben den dauerverletzten Miriam Amann (Mittelblock) und Franziska Selak (Zuspiel) auch noch Libera Lisa Alpers sowie Spielertrainerin und Zuspielerin Milena Bauch. Der durch diese Umstände zusammengewürfelten Truppe fehlte es in Summe an der Feinabstimmung, am letzten Biss und auch an der „Abgezocktheit“, um in den entscheidenden Phasen das Ruder herumzureißen.

Wie zum Ende des dritten Satzes, als Burgberg sich nach einem 17:23-Rückstand bis zum 22:23 bravourös herankämpfte, um den Satz aber doch noch mit 24:26 zur 2:1-Führung für den SVM abgeben zu müssen. In der Folge gesellten sich ungewohnte Flüchtigkeitsfehler ins Burgberger Spiel – beispielsweise beim Spielerwechsel und bei der Aufstellung. Das wurde durch die Schiedsrichter sanktioniert, kostete weitere Punkte und brachte noch mehr Unruhe in das verunsicherte Team. Und doch zeigte Burgberg Comebacker-Qualitäten. Der TSV kämpfte sich im ausgeglichenen vierten Satz erneut heran, behielt beim 17:17 und 19:19 die Nerven und setzte sich zum 25:23-Satzgewinn ab. Damit hatten die Gäste aus der Grüntengemeinde zumindest einen Punkt sicher.

Krasser Einbruch im fünften Satz

Von diesem Aufbäumen beflügelt hielt Trainer Robin Wirth vor dem entscheidenden Tiebreak eine flammende Ansprache ans Team. Sein TSV ging auch entschlossen aufs Feld, um dann aber einzubrechen. Mauerstettens Nummer drei, Nelly Hatzenbühler, eröffnete mit einer unglaublichen Aufschlagserie den fünften Satz, und die Burgbergerinnen sahen sich zügig einem 0:10 ausgesetzt. Nichts wollte mehr klappen. Und aus diesem Loch konnte sich die „Schmetterlinge“ nun auch nicht mehr befreien und so ging der fünfte und spielentscheidende Satz verdient mit 15:2 an Mauerstetten, das an diesem Tag den überzeugenderen Auftritt ablieferten.

Für die Burgbergerinnen um Coach Wirth, die trotz der Niederlage weiter mit fünf Punkten Vorsprung auf Platz zwei der Bayernliga stehen, gilt es nun, schnell den Mund abzuwischen, Fehler zu analysieren und gezielt an der Abstimmung auf dem Feld zu arbeiten. Denn schon am kommenden Samstag steht das Auswärtsspiel in Eichenau an, 14 Tage später geht es dann nach Marktoffingen.