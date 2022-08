Neue Bauvorschriften in Fischen - Das müssen Häuslebauer beachten

Der Gemeinderat Fischen hat die Gestaltungssatzung überarbeitet. Welche Änderungen es bei Dachaufbauten und Kniestockhöhen gibt und was bei Solarenergie gilt.

31.08.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Auch eine örtliche Bauvorschrift kommt in die Jahre. Die Fischinger Gestaltungssatzung stammt von 2010 und erhielt jetzt nach vier „Umbauten“ eine grundlegende Neufassung. Fünf Aspekte waren dem Gemeinderat bei der Neugestaltung besonders wichtig.

Zum einen galt es, das Gemeindegebiet mit einer Ortsbildanalyse in die drei Geltungszonen (Gewerbe-, allgemeiner und historischer Bereich) einzuteilen – Letzterer ausschließlich im Hauptort. Auch wenn es in den Ortsteilen bedeutende historische Gebäude gibt, zählen diese zum „allgemeinen“ Geltungsbereich.

Neue Bauvorschriften in Fischen: Dachbauten wurden viel diskutiert

Viel diskutiert sind Dachaufbauten wie Gauben, Wiederkehr und Zwerchgiebel, die für mehr Licht, Platz und Belüftung sorgen. Künftig sind sie auf beiden Seiten des Firstes erlaubt. Allerdings müssen die Bauwerber sich künftig für eine Variante entscheiden. Ein buntes Gemisch aus Gauben, Zwerchgiebel oder Wiederkehr auf einer Seite soll es nicht mehr geben. Wiederkehr und Zwerchgiebel dürfen dabei bis zu 60 Prozent der Hauslänge beanspruchen. Schleppgauben sind nur bei einer Dachneigung ab 24 Grad erlaubt.

Komplett gekippt wurde die Vorschrift über die Kniestockhöhe. Dieses letzte Stück Wand zwischen der Oberkante der Geschossdecke und Dachsparren soll künftig beliebig hoch sein dürfen, um unterm Dach mehr Platz zu gewinnen. Allerdings muss das geplante Haus nach wie vor optisch zur Umgebung passen.

„Das war bisher zu streng geregelt und viele Leute haben anschließend geschaut, mit Gauben und Wiederkehren ihre Dachgeschosse besser nutzen zu können“, erläuterte Bürgermeister Bruno Sauter. Die Hoffnung sei nun, dass Dachaufbauten künftig oft gar nicht mehr nötig sind und die geschlossenen Dachflächen stattdessen der Nutzung von Solarenergie dienen könnten.

Wie steht es um PV-Anlagen und Solarkollektoren?

Diese war ebenfalls ein Thema, das dem Gemeinderat bei der Neufassung Kopfzerbrechen bereitete. Angesichts der aktuellen Krise könne sich keine Kommune dem Trend entgegenstellen, Photovoltaik und Solarkollektoren zu nutzen, sagte Sauter. Weil es dabei aber durchaus befremdliche Varianten gebe, wolle die Gemeinde im Zweifelsfall gern mitsprechen über architektonisch verträgliche Lösungen. Aufgeständerte oder auf dem Boden installierte Sonnenkollektoren sollen nicht erlaubt sein, an Fassaden und auf Balkonen nur in Einzelfällen. In den Gewerbegebieten gelten diese Einschränkungen allerdings nicht.

Kein quadratischer Grundriss

Den Unterschied zwischen Quadrat und Rechteck sollte kennen, wer ein neues Haus in Fischen baut. Denn eine Änderung der Bauvorschrift gilt der Geometrie beim Grundriss von Neubauten. Demnach muss das Hauptgebäude rechteckig und der First ausgerichtet an der längeren Hausseite sein. Ein quadratischer Grundriss ist nicht erlaubt.

