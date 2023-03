Fischen investiert in Brücke, Kindergarten und Skilift

Gemeinderat Fischen verabschiedet Haushaltsplan für 2023. Trotz Ausgaben von 4,6 Millionen Euro gehen die Schulden zurück. So viel Geld fließt in den Skilift.

Insgesamt 4,6 Millionen Euro investiert die Gemeinde Fischen im laufenden Jahr. Die größten Brocken, die die Kommune stemmen muss, sind die Sanierung der Tauscherbrücke (rund 1 Million Euro), die Sanierung eines ganzen Straßenzugs im Bereich Grüntenstraße (400.000 Euro) und die Lüftungsanlagen für den Kindergarten in Fischen (200.000 Euro). Für die Planung des Skilift-Areals stehen 50.000 Euro im Etat.

Einstimmig hat der Gemeinderat jetzt die Haushaltssatzung verabschiedet. Gesprächsbedarf gab es nur wenig. „Das ist ein sehr positiver und sehr solider Haushalt“, sagte Kämmerin Silvia Vogel.

Steuereinnahmen in Fischen steigen

Die Gemeinde geht davon aus, dass Gewerbesteuer (1,5 Millionen Euro), Einkommensteuer (1,8 Millionen) und Kurbeitrag (1,3 Millionen) mehr Geld in die Gemeindekasse spülen als in den von der Corona-Pandemie geprägten Vorjahren. Das liegt auch am Aufschwung für den Tourismus. Das verbessert die finanzielle Situation der Gemeinde.

Die Personalkosten steigen durch eine Tariferhöhung, eine halbe Stelle für einen Elektriker und eine neue Stelle im Bereich Liegenschaften auf 1,3 Millionen Euro (Vorjahr 1,2 Millionen). Sonst bleiben die Ausgaben aber weitgehend konstant. So schließt der Verwaltungshaushalt mit einem Überschuss von 1,4 Millionen Euro ab. Die freie Finanzspanne, also der „Spielraum“ der Gemeinde, liegt nach Abzug der Tilgung von Krediten bei 700.000 Euro. (Lesen Sie auch: 28 neue Wohnungen in Fischen geplant - Das kritisieren die Anwohner)

Straßenbeleuchtung in Fischen wird auf LED umgerüstet

Viel Geld in die Hand nehmen muss die Gemeinde auch bei der Kanalsanierung (240.000 Euro), bei der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (170.000 Euro), für Aufzug und Lautsprecheranlage im Kurhaus Fiskina (108.000 Euro) und ein neues Fahrzeug für den Bauhof (238.000 Euro).

Den geplanten Investitionen von 4,6 Millionen Euro stehen im Vermögenshaushalt Einnahmen von drei Millionen Euro gegenüber, erklärte Kämmerin Vogel. Die Finanzierungslücke von 1,6 Millionen Euro könne aber komplett durch eine Rücklagenentnahme finanziert werden. So geht voraussichtlich im Jahr 2023 trotz der Investitionen in Millionenhöhe der Schuldenstand auf 5,7 Millionen Euro (Vorjahr 6,4 Millionen Euro) zurück. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei 1779 Euro.

Gemeinde steht vor "großen finanziellen Herausforderungen"

Im vergangenen Jahr hatte vor allem der Umbau des Haus des Gastes in Langenwang in einen Kindergarten mit einer Mietwohnung den kommunalen Haushalt belastet. Rund 2,8 Millionen Euro hat die Baumaßnahme gekostet, die mit Krediten finanziert werden musste. „Dieses Großprojekt konnten wir abschließen“, sagte Bürgermeister Bruno Sauter. „Aber in den nächsten Jahren warten weitere große finanzielle Herausforderungen.“ Als Beispiele nannte er Schule und Turnhalle in Fischen.

