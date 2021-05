Fischens Bürgermeister zieht Bilanz: Ein Jahr als „Dorfkümmerer“

Fischens Rathauschef Bruno Sauter über seine ersten zwölf Monaten im Amt. Ein Projekt war eine besondere Herausforderung für den Bürgermeister.

Die Kommunalwahl 2020 hat dem südlichen Oberallgäu sieben neue Bürgermeister und zwei Bürgermeisterinnen beschert. Nach einem Jahr im Amt will das Allgäuer Anzeigeblatt nun wissen, was gut und was schlecht bei ihnen lief. Bruno Sauter hatte als langjähriger Vize-Bürgermeister bereits viel Erfahrung in der Kommunalpolitik, als er im vergangenem Mai zum Bürgermeister von Fischen gewählt wurde. Dennoch hat er in seinem ersten Amtsjahr erlebt, wie vielfältig der Posten ist und welche Hürden es zu überwinden gilt.

Herr Sauter, wenn Sie Ihr erstes Jahr als Bürgermeister mit einem Wort beschreiben müssten, welches wäre das und warum?

Bruno Sauter: „Dorfkümmerer“ – Diese Antwort fiel mir schwer, so umfangreich ist das Aufgabengebiet eines „Dorfbürgermeisters“: Vom Visionär über Gestalter bis Verwalter, Planer, Kalkulator, Schlichter, Verbinder, Verhandler, Vorbereiter, Stratege, Ehen-Schließer und Lösungsfinder. Immer und überall mit Offenheit und Ehrlichkeit zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger – für mich eben ein „Dorfkümmerer“.

Was war eine besonders große Herausforderung – außer Corona?

Sauter: Die grundlegende Neustrukturierung der Tourismus Hörnerdörfer GmbH. Tourismus ist für die Hörnerdörfer und so auch für Fischen der wichtigste Erwerbszweig und damit elementar wichtig. In diesem umfangreichen und schwierigen Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist, arbeiten alle fünf Hörnerdörfer-Bürgermeister eng zusammen.

Was ist nicht so gelaufen, wie Sie es sich gewünscht hätten – außer Corona?

Sauter: Der immer größer werdende Bürokratismus bremst grundsätzlich jede Projektentwicklung.

Was haben Sie seit den ersten Wochen dazugelernt?

Sauter: Beinahe täglich wird ein Bürgermeister mit neuen Fragen konfrontiert. Die Antworten hierzu sind meist vielschichtig und kompliziert. Es findet ein ständiges Lernen und Fortentwickeln statt. Wohl dem Bürgermeister, der auf gut ausgebildete und erfahrene VerwaltungsmitarbeiterInnen zurückgreifen kann. Hier zeigt sich die besondere Stärke der Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe. Ebenso wichtig ist ein starker Gemeinderat, der bereit und in der Lage ist zu diskutieren –durchaus hart in der Sache aber stets fair zum Menschen – um sich daraus eine Mehrheitsmeinung zu bilden.

Haben Sie im vergangenen Jahr etwas Neues über sich selbst erfahren?

Sauter: Nichts Neues, sondern vielmehr die Bestätigung, dass ein harmonisches Familienleben die beste Voraussetzung ist, die täglichen Herausforderungen eines Bürgermeisters zu bewältigen und die Dankbarkeit, dass ich dies erfahren darf.

