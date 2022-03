Frank Wagner verlässt Pfarrgemeinde in Oberstaufen: Wie es dort nun weitergeht

Frank Wagner, der bislang in der evangelischen Pfarrgemeinde in Oberstaufen war, wechselt als Dekan nach Donauwörth. Was er initiiert hat.

Nach 13 Jahren in Oberstaufen wechselt Pfarrer Frank Wagner im Juni seinen Arbeitsplatz. Der 54-Jährige wechselt als Dekan nach Donauwörth. „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt“, sagt er. Denn einen Wechsel nach so langer Zeit sieht sein Arbeitgeber, die evangelisch-lutherische Kirche, ausdrücklich vor. Und es passt auch familiär: Seine jüngste Tochter macht in diesem Frühjahr Abitur in Immenstadt.

Obwohl es also „auf dem Papier“ die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt für den Geistlichen ist, so schwingt bei ihm auch Wehmut mit. Denn die Jahre in Oberstaufen haben ihn und seine Familie geprägt. Zu dem Ort hatte der aus dem südlichen Ries stammende Wagner schon früh eine Beziehung. Hier arbeitete er schon von 1994 bis 1997 als Vikar, bevor er über Stationen in Prien am Chiemsee und Treuchtlingen 2009 wieder zurückkehrte. In Oberstaufen sah er seine Töchter, die heute 18 und 25 Jahre alt sind, erwachsen werden. Hier hat er seinen 50. Geburtstag gefeiert. Und hier hat er sich ins Gemeindeleben integriert, in dem er unter anderem zehn Jahre als Tenorhorn-Spieler bei der Staufner Blasmusik aktiv war.

Teil des Ortslebens, in dem die Ökumene eine große Rolle spielt

Bald schon war er selbst ein Teil des Ortslebens, in dem die Ökumene eine große Rolle spielt. Bei manch öffentlichem Anlass hat er sich die Aufgaben mit seinem katholischen Amtsbruder geteilt und Gottesdienste mitgestaltet.

Zur Kirchengemeinde Oberstaufen haben auch Teile von Stiefenhofen gehört

Aber Frank Wagner hat auch die evangelische Kirchengemeinde, zu der auch Teile von Stiefenhofen (Westallgäu) gehören, mit ihren aktuell 1100 Mitgliedern geprägt. In seine Zeit in Oberstaufen fällt die Renovierung der aus dem Jahr 1955 stammenden Heilig-Geist-Kirche – und vor allem der Neubau des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses, das als Gemeindezentrum 2012 eingeweiht wurde. Im Vorfeld schon entstand eine Gruppe, die sich um Spenden für den Bau kümmerte. „Daraus haben sich manche Veranstaltungen entwickelt“, blickt der Pfarrer zurück. Heute gehören ein Sommer- und ein Erntedankfest sowie ein Weihnachtsmarkt zum festen Jahresprogramm – so sie denn nicht wegen Corona ausfallen mussten. Eine Bläsergruppe und ein Chor haben sich in seiner Zeit gebildet.

Und das Reformationsjubiläum 2017 hat Wagner in besonderer Weise begangen: Er lud Prominente zu Kanzelreden ein. Neben Altbischof Wolfgang Huber und dem heutigen katholischen Bischof Bertram Meier folgte auch der heutige Ministerpräsident Markus Söder dieser Einladung. Ökumene war Wagner wichtig, aber auch der Tourismus. Für zahlreiche Besucher Oberstaufens war er häufig Seelsorger, er hat Bergmessen gestaltet und Sonnenaufgangsgottesdienste ins Leben gerufen. Trotzdem blieb Zeit für die Gläubigen vor Ort: 126 Jugendliche hat Wagner konfirmiert und etwa 100 Paare getraut.

Schließung der Schlossbergklinik in Oberstaufen hat Zahl der Kirchenbesucher sinken lassen

Aber es gab aus seiner Sicht auch schmerzliche Veränderungen: Die Zahl der Kirchenmitglieder ging in den 13 Jahren von 1250 auf 1100 zurück. Die Schließung der Schlossbergklinik hat die Zahl der Gottesdienstbesucher sinken lassen. Und Corona hat das Gemeindeleben „den Bach runter gehen lassen“, blickt er zurück. Dennoch: „Hier konnte ich mich so entwickeln, dass ich jetzt eine Leitungsaufgabe übernehmen kann“, sagt Wagner. Wer ihm in Oberstaufen folgt, ist offen. Wohl frühestens im Dezember erfolgt die Einführung seines Nachfolgers oder seiner Nachfolgerin. Ihn selbst verabschiedet die Kirchengemeinde am Pfingstsonntag, 5. Juni, mit einem Festgottesdienst.

