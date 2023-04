Frau findet bei Immenstadt sechs tote, blutüberströmte Kaninchen - Polizei ermittelt

In Rauhenzell bei Immenstadt hat eine Frau einen schrecklichen Fund gemacht. Dort lagen sechs tote, blutüberströmte Kaninchen. Doch das war nicht das erste Mal.

21.04.2023 | Stand: 19:41 Uhr

Einen schrecklichen Fund machte vergangenen Mittwoch eine Anwohnerin in Rauhenzell bei Immenstadt. Am Waldrand neben einem Wohngebiet lagen sechs tote Kaninchen, blutüberströmt. Zwei der ausgesetzten Tiere hatten überlebt. Nicht der erste Fund in der Nähe von Rauhenzell. „Bereits im März wurden sechs junge Stallkaninchen an einem Waldrand im Rauhenzeller Moos gefunden“, sagt Iris Thalhofer, Leiterin des Tierheims Immenstadt.

Damals wurden die Kaninchen noch rechtzeitig gefunden. Alle sechs Nager hatten überlebt, wurden von einer Frau gefunden und danach an Tierfreunde weitervermittelt. Doch jetzt, einen Monat später, hatte es für die meisten Kaninchen schlimme Folgen. Wobei sich Thalhofer sicher ist, dass die Tiere ausgesetzt wurden. Und damit habe die Person, die die Kaninchen der freien Wildbahn überließ, ihren Tod in Kauf genommen. „Stallkaninchen sind nicht für das Leben in der Natur gemacht“, sagt Thalhofer.

Acht Kaninchen bei Immenstadt ausgesetzt - sechs waren bereits tot

So waren von den diesmal acht ausgesetzten Kaninchen, sechs bereits tot, als sie gefunden wurden. Vermutlich habe sie ein Wildtier, wie ein Fuchs, gerissen, meint Thalhofer. Die verbliebenen zwei Stallkaninchen seien völlig verstört gewesen, als sie entdeckt wurden. Die Finderin fing sie ein und brachte sie ins Tierheim Immenstadt. Dessen Leiterin will – nachdem bereits zum zweiten Mal Kaninchen ausgesetzt wurden – die Sache nicht auf sich beruhen lassen. „Wir haben Anzeige bei der Polizei erstattet“, sagt Thalhofer.

Laut einer Sprecherin des Polizeipräsidiums Schaben-Südwest, ermittelt die Polizei aktuell, ob ein Verstoß nach dem Tierschutzgesetz vorliegt. Die sechs toten Kaninchen wurden dem Veterinäramt in Sonthofen übergeben. Auch dort werde laut Thalhofer versucht, den Halter zu ermitteln.

Verdacht liegt nahe, dass die Tiere von ein und demselben Besitzer stammen

Wer die Tiere ausgesetzt hat, sei derzeit noch nicht geklärt. Der Verdacht liegt aber nahe, dass die nur einige Wochen alten Tiere von ein und demselben Besitzer stammen. Denn die Tiere im März und die jetzt aufgefundenen Jungtiere haben die gleiche Farbe.

„Es ist sehr wichtig, dass die Besitzer ihre weiblichen Tiere kastrieren lassen, damit so etwas nicht passiert“, rät Tierheimleiterin Thalhofer. Denn die Kaninchen der freien Wildbahn zu überlassen, sei keine Lösung. Da hätten die Tiere wenig Überlebens-Chancen. Wenn jemand nicht wisse, wie er dabei vorgehen soll, kann er sich mit dem örtlichen Tierschutzverein in Verbindung setzen.

Wer Angaben zu dem Besitzer der ausgesetzten Stallkaninchen machen kann, soll sich bei der Polizei Immenstadt unter 08323/96100 oder beim Tierheim unter 08323/7808 melden.

