Eine 25-Jährige muss in die Klinik Immenstadt eingeliefert werden. Dort beißt sie einen Pfleger, verteilt Tritte an weitere Pflegekräfte.

26.09.2023 | Stand: 12:49 Uhr

Eine 25-Jährige wurde am Montagnachmittag, 25. September 2023, wegen medizinischer Probleme ins Krankenhaus Immenstadt eingeliefert. Im Rahmen des Krankenhausaufenthalts wurde die 25-Jährige nach Polizeiangaben zunehmend aggressiv. Sie biss einem Pfleger in den Unterarm und trat zwei weiteren Mitarbeiterin in die Magengegend und gegen den Oberarm.

Anzeige wegen Körperverletzung

Der eintreffenden Polizeistreife gelang es schließlich, die 25-Jährige zu beruhigen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.