Freibad Immenstadt: Hannes Blaschke verliert den Kiosk

Stadtratsmehrheit entscheidet sich in Immenstadt gegen den Veranstalter des Allgäu-Triathlons. Der ist tief traurig, dass sein Einsatz nicht gewürdigt wird.

25.12.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Hannes Blaschke ist enttäuscht und traurig. Nach fünf Jahren muss er den Kiosk im Immenstädter Freibad am Kleinen Alpsee abgeben. Dabei hat er in der Zeit versucht, das Freibad mit vielen Aktionen attraktiver zu machen. Das sagen auch seine Stadtratskollegen. Doch einigen war sein Engagement wohl zu viel. Jedenfalls entschied eine klare Mehrheit von 8 zu 2 Stadträten in geheimer Abstimmung im Hauptausschuss, den Kiosk an einen anderen Anbieter zu vergeben.

„Ich habe im Freibad meine Aufgabe zu 100 Prozent erledigt“, sagt Blaschke, den die meisten wohl als Veranstalter des Allgäu-Triathlons kennen und der sogar Jan Frodeno ins Allgäu brachte. Der Touristiker kämpfte vor fünf Jahren für den Erhalt des Freibads, als er noch nicht Stadtrat der Freien Wähler war. Im Nebenjob übernahm er damals den Kiosk gemeinsam mit Andi Regele. Weil die Küche im Freibad-Gebäude von den Behörden gesperrt wurde, „habe ich sogar für 50.000 Euro einen Küchen-Container angeschafft“, erklärt Blaschke. Gleichzeitig veranstaltete er eine Reihe von Aktionen, „die der Stadt nichts gekostet haben“. Dabei zählt er ein Fest zum Ferienanfang, einen Wettbewerb im Stand-up-Paddeln oder den „Arschbomben-Contest“ auf.

Mit „Flutschfinger-Eis“ Kinder zum Schwimmen gebracht

Kindern und Jugendlichen habe er Tischtennisplatte, Neoprenanzüge, Trampolin und weitere Spielmöglichkeiten kostenlos zur Verfügung gestellt. Und mit dem „Flutschfinger-Schwimmen“ habe er mittwochs die Kinder zum Schwimmen über verschiedene Strecken – je nach Alter zwischen 50 und 200 Meter – animiert. „Wer es schaffte, bekam ein Flutschfinger-Eis“, erzählt Blaschke. Dafür hätten die Kinder sogar trainiert. „Dass sie mich jetzt so eiskalt abservieren, macht mich richtig traurig und enttäuscht mich sehr.“

Wie kam es dazu? Nach fünf Jahren läuft der Pachtvertrag für den Kioskbetrieb aus, erläutert Roland Scheel, stellvertretender kaufmännischer Werkleiter der Stadtwerke. Die sind zuständig für die Bäder in Immenstadt. Weil sich zwei weitere Interessenten für den Kiosk meldeten, habe man alle Bewerber um die Vorstellung ihrer Konzepte gebeten. Danach habe einer zurückgezogen. Es blieben noch zwei übrig – Blaschke und ein weiterer Bewerber, der laut Scheel aus dem Ostallgäu stamme.

Das Bad und Blaschke sind "ein Politikum"

Eigentlich hätten die Stadtwerke als Badbetreiber einen auswählen können. Doch weil es sich beim Bad um „ein Politikum“ handelt, sei die Entscheidung in den Hauptausschuss verlagert worden, erklärt Bürgermeister Nico Sentner. Beide stellten ihr Konzept für den Kioskbetrieb vor „und dann gab es eine eindeutige Mehrheit für den anderen Bewerber“, sagt Sentner. Der Bürgermeister würdigt den großen Einsatz Blaschkes für ein attraktiveres Freibad. Doch in der Bewerbung sei es nur um den Betrieb des Kiosks gegangen.

Dagegen glaubt Balschke an einen anderen Grund. So sei die Zusammenarbeit mit dem Badpersonal vier Jahre gut gegangen. Doch in dieser Saison habe es „Knatsch“ gegeben. „Und ich habe den Fehler gemacht, dass ich mit dem Personal zum Streiten anfing.“