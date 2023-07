Freibad in Thalkirchdorf weiter geschlossen: Förderverein geht kreative neue Wege

Der „Förderverein Freibad Marktgemeinde Oberstaufen“ veranstaltet im Schwimmbecken ein Padel-Tennis-Turnier. Ob das Bad neu gebaut wird, ist derweil noch offen.

20.07.2023 | Stand: 17:00 Uhr

An so heißen Sommertagen wie zuletzt zieht es die Menschen oft an den See oder ins Freibad. Auch die Staufner wünschen sich, im Freibad in Thalkirchdorf wieder baden zu können. Doch das steht derzeit noch leer. Auf der Bürgerversammlung in Oberstaufen war es nun wieder Thema. Marktbaumeister Josef Aichele informierte, dass in den kommenden Monaten die einzelnen Gutachten geprüft und genehmigt werden müssten, ehe entschieden werden könne, ob es künftig wieder ein Freibad in Thalkirchdorf gibt oder nicht.

Padel-Tennis-Turnier im Thalkirchdorfer Freibad

Der „Förderverein Freibad Marktgemeinde Oberstaufen“ (kurz: FFMO) setzt sich für den Erhalt des Freibads ein. Obwohl im Schwimmbecken derzeit niemand baden kann, veranstaltet der Verein am Samstag, 22. Juli, ab 16 Uhr ein Freibadfest mit Padel-Tennis-Turnier. Dazu wird es Burger, Bratwurst vom Grill, Eis, Cocktails und Musik geben.

Padel-Tennis ist eine Mischung aus Tennis und Squash und hat den Vorteil, dass bereits nach kürzester Zeit und ohne Training mit dem Spiel begonnen werden kann, schreibt der FFMO in einer Mitteilung. Erfahrung oder Kenntnisse in Tennis oder Squash seien daher nicht erforderlich. Padel-Tennis wird immer im Doppel mit speziellen Schlägern und Bällen gespielt, die vom Verein zur Verfügung gestellt werden. Als Spielfeld wird das leere Schwimmerbecken zum Centre-Court umfunktioniert. Das Fest findet laut Veranstalter bei jedem Wetter statt.

Grundsatzentscheidung zum Freibad wohl erst im Oktober

Doch wie geht es nun weiter mit dem Freibad in Thalkirchdorf? „Derzeit wird das Emissionsgutachten erstellt und uns in ein paar Wochen mitgeteilt“, sagte Beckel. Das Lärmschutzgutachten sei bereits eingetroffen und müsste noch vom Landratsamt genehmigt werden. Zudem warte die Marktgemeinde noch auf eine Rückmeldung, wie hoch die Fördersätze für einen Neubau wären. Erst dann könne entschieden werden, ob es sich überhaupt lohnt, ein neues Freibad zu bauen. Beckel rechnet nicht mit einer Grundsatzentscheidung vor Oktober.

Anmeldung für das Turnier unter info@förderverein-fmo.de

