Ein freilaufender Jagdhund hat auf der Alpe Unterstieg nahe Oberstaufen einen Chihuahua attackiert. Der kleine Hund starb nach dem Biss.

03.06.2021 | Stand: 11:55 Uhr

Offenbar schon am Dienstag griff der Jagdhund den Chihuahua einer Urlauberfamilie an. Das berichtet die Polizei. Die Familie aus Rheinland-Pfalz sei so geschockt gewesen, dass sie sofort die Heimreise angetreten habe, so die Polizei weiter.